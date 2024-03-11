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У Львові відбувся турнір зі страйболу між Третьою штурмовою та цивільними

11 березня 2024 18:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові відбувся турнір зі страйболу між Третьою штурмовою та цивільними
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними. Фото: Третя штурмова бригада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львові відбувся турнір Open Storm Battle між Третьою штурмовою бригадою та учнями курсу військової підготовки цивільних Reservist. Під керівництвом професійних військових гравці турніру змогли взяти участь у плануванні операцій. Також гравці дізналися особливості розробки успішної атаки та оборони позицій.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у понеділок, 11 березня.

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Бійці повідомили, що турнір Open storm battle – це можливість зарядитись бойовим духом та прокачати свої сили.

Учасники отримали навички військової підготовки від професійних інструкторів та страйкбольний турнір під керівництвом досвідчених бійців бригади.

"Відтворили атмосферу, що імітує умови штурму, і ділилися досвідом реальних боїв, прокачували знання, навички та спілкувалися наживо", — повідомили у Третій штурмовій.

Третя штурмова грає у страйбол із цивільними
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними. Фото: Третя штурмова бригада
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними. Фото: Третя штурмова бригада
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними. Фото: Третя штурмова бригада
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними
Третя штурмова грає у страйбол із цивільними. Фото: Третя штурмова бригада

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади продовжують мужньо боротися із ворогом на Авдіївському напрямку. За допомогою дронів військові знищують ворожу техніку та самих окупантів.

Раніше бійці 3-ї ОШБр під час нічної розвідки на околицях Авдіївки Донецької області помітили та знищили ворожу техніку.

Львів
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гра
штурмова бригада

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