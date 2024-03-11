У Львові відбувся турнір зі страйболу між Третьою штурмовою та цивільними
У Львові відбувся турнір Open Storm Battle між Третьою штурмовою бригадою та учнями курсу військової підготовки цивільних Reservist. Під керівництвом професійних військових гравці турніру змогли взяти участь у плануванні операцій. Також гравці дізналися особливості розробки успішної атаки та оборони позицій.
Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у понеділок, 11 березня.
Турнір Третьої штурмової бригади
Бійці повідомили, що турнір Open storm battle – це можливість зарядитись бойовим духом та прокачати свої сили.
Учасники отримали навички військової підготовки від професійних інструкторів та страйкбольний турнір під керівництвом досвідчених бійців бригади.
"Відтворили атмосферу, що імітує умови штурму, і ділилися досвідом реальних боїв, прокачували знання, навички та спілкувалися наживо", — повідомили у Третій штурмовій.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади продовжують мужньо боротися із ворогом на Авдіївському напрямку. За допомогою дронів військові знищують ворожу техніку та самих окупантів.
Раніше бійці 3-ї ОШБр під час нічної розвідки на околицях Авдіївки Донецької області помітили та знищили ворожу техніку.
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