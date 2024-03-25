Во Львове откроют фотовыставку погибшего поэта и военного Максима Кривцова

Погибший военный Максим "Дали" Кривцов. Фото: facebook.com/lyubko.deresh

Во Львове 27 марта откроют фотовыставку погибшего поэта и военного Максима "Дали" Кривцова. Друзья и близкие Максима, а также украинские поэты и поэтессы будут читать его стихи.

Об этом сообщает DailyLviv.com, ссылаясь на организаторов мероприятия.

Читайте также:

Фотовыставка погибшего Максима Кривцова во Львове

Выставка под названием "Дали: Я верну себе свою жизнь" состоится с 27 марта в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория Террора" (проспект Вячеслава Чорновила, 45 Г). Она будет состоять из 24 фоторабот Максима Кривцова и будет дополнена его стихами. Официальное открытие начнется в 18:30, а в 13:00 пройдет брифинг для медиа.

Афиша выставки. Фото: dailylviv.com

"В течение вечера все желающие смогут послушать стихи из сборника "Стихи из бойницы". Их будут читать друзья и близкие Максима, а также украинские поэты и поэтессы: Остап Сливинский, Артур Дронь, Ростислав Кузык, Григорий Семенчук, Екатерина Михалицына, София", — говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что больше всего они хотят, чтобы Максим сам ответил, прокомментировал и дал описание портрета, но, к сожалению, этого не случится. Поэтому они сами взяли на себя эту ответственность, чтобы показать это миру.

"В переписках с Максимом есть пожелания, какой он хотел видеть выставку. И мы пытались следовать этим пожеланиям", — говорит команда организаторов.

Некоторые портреты остались неназванными. Некоторым только год. Какие-то из них Максим Кривцов иллюстрировал собственными поэзиями, поэтому они так и будут идти бок о бок.

"Во время события все желающие за свободный донат смогут получить открытки с иллюстрациями украинских художников и художниц. Средства передадут на сохранение памяти о Максиме Кривцове в фонд, который основали его родители", — добавляют организаторы.

Напомним, поэт и военнослужащий Максим Кривцов погиб на фронте 7 января этого года. Вместе с Максимом погиб и его рыжий кот. Больше всего поэт мечтал о том, чтобы его стихи знали и читали.

Попрощались с 33-летним Героем 11 января в Михайловском соборе в Киеве. А похоронили "Дали" в родном городе Ровно.

Недавно Владимир Зеленский упомянул художников, которых за последние два года убила Россия.