У Львові відкриють фотовиставку загиблого поета й військового Максима Кривцова

Загиблий військовий Максим "Далі" Кривцов. Фото: facebook.com/lyubko.deresh

У Львові 27 березня відкриють фотовиставку загиблого поета й військового Максима "Далі" Кривцова. Друзі та близькі Максима, а також українські поети й поетки читатимуть його вірші.

Про це повідомляє DailyLviv.com, посилаючись на організаторів заходу.

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Зазначається, що виставка під назвою "Далі: Я поверну собі своє життя" відбудеться з 27 березня в Меморіальному музеї тоталітарних режимів "Територія Терору" (проспект В'ячеслава Чорновола, 45 Г). Вона складатиметься з 24 фоторобіт Максима Кривцова і буде доповнена його поезіями. Офіційне відкриття розпочнеться о 18:30, а 13:00 пройде брифінг для медіа.

Афіша виставки. Фото: dailylviv.com

"Упродовж вечора всі охочі зможуть послухати вірші зі збірки "Вірші з бійниці". Їх читатимуть друзі та близькі Максима, а також українські поети й поетки: Остап Сливинський, Артур Дронь, Ростислав Кузик, Григорій Семенчук, Катерина Міхаліцина, Софія Челяк, Юлія Мусаковська", — йдеться у повідомленні.

Організатори кажуть, що найбільше вони хочуть, аби Максим самі відповів, прокоментував та дав опис портрета, але, на жаль цього не трапиться. Тому, вони самі взяли на себе цю відповідальність, аби показати це світові.

"У листуваннях з Максимом є побажання, якою він хотів бачити виставку. І ми намагалися слідувати цим побажанням", — каже команда організаторів.

Як відомо, деякі портрети залишилися неназваними. Деякі мають тільки рік. Якісь з них Максим Кривцов ілюстрував власними поезіями, тож вони так і йтимуть пліч-о-пліч.

"Під час події усі охочі за вільний донат зможуть отримати листівки з ілюстраціями українських художників і художниць. Кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова до фонду, який заснували його батьки", — додають організатори.

Нагадаємо, поет і військовослужбовець Максим Кривцов загинув на фронті 7 січня цього року. Разом із Максимом загинув і його рудий кіт. Понад усе поет мріяв про те, щоб його вірші знали і читали.

Попрощалися з 33-річним Героєм 11 січня у Михайлівському соборі, що в Києві. А похоронили "Далі" у рідному місті Рівне.

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