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Во Львове откроют новый детский центр развития CHILDREN HUB

27 октября 2023 14:39
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове откроют новый детский центр развития CHILDREN HUB
Воспитанники CHILDREN HUB. Фото: CHILDREN HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Уже совсем скоро, 5 ноября, во Львове состоится открытие Центра развития для детей, чьи семьи пострадали от войны — CHILDREN HUB. Здесь дети смогут заниматься творчеством и знакомиться с окружающим миром.

Об этом Новини.LIVE рассказали организаторы мероприятия Благотворительный Фонд "Будущее для Украины".

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"У CHILDREN HUB дети смогут заниматься творчеством, будут в игровой форме знакомиться с окружающим миром, а также будут исследовать разные профессии", — отмечают организаторы.

Праздничное открытие Центра состоится 5 ноября в 12:00 по улице Героев УПА, 80. Обязательная предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, мы ранее писали, что бойцы подразделений, которые сейчас защищают Украину от российского нашествия, получили еще четыре пикапа от Благотворительного фонда Вадима Столара, с самого начала полномасштабного вторжения РФ системно помогающего защитникам.

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