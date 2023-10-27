У Львові відкриють новий дитячий центр розвитку CHILDREN HUB

Вихованці CHILDREN HUB. Фото: CHILDREN HUB

Вже зовсім скоро, 5 листопада, у Львові відбудеться відкриття Центру розвитку для дітей, чиї родини постраждали від війни, — CHILDREN HUB. Тут діти зможуть займатися творчістю та знайомитися з навколишнім світом.

Про це Новини.LIVE розповіли організатори заходу Благодійний Фонд "Майбутнє для України".

Читайте також:

"У CHILDREN HUB діти зможуть займатися творчістю, будуть в ігровій формі знайомитися з навколишнім світом, а також досліджуватимуть різні професії", — зазначають організатори.

Святкове відкриття Центру відбудеться 5 листопада о 12:00 на вулиці Героїв УПА, 80. Обовʼязкова попередня реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, ми раніше писали, що бійці підрозділів, які зараз боронять Україну від російської навали, отримали ще чотири пікапи від Благодійного фонду Вадима Столара, який від початку повномасштабного вторгнення РФ системно допомагає захисникам.