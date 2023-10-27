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У Львові відкриють новий дитячий центр розвитку CHILDREN HUB

27 жовтня 2023 14:39
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові відкриють новий дитячий центр розвитку CHILDREN HUB
Вихованці CHILDREN HUB. Фото: CHILDREN HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вже зовсім скоро, 5 листопада, у Львові відбудеться відкриття Центру розвитку для дітей, чиї родини постраждали від війни, — CHILDREN HUB. Тут діти зможуть займатися творчістю та знайомитися з навколишнім світом.

Про це Новини.LIVE розповіли організатори заходу Благодійний Фонд "Майбутнє для України".

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"У CHILDREN HUB діти зможуть займатися творчістю, будуть в ігровій формі знайомитися з навколишнім світом, а також досліджуватимуть різні професії", — зазначають організатори.

Святкове відкриття Центру відбудеться 5 листопада о 12:00 на вулиці Героїв УПА, 80. Обовʼязкова попередня реєстрація за посиланням

Нагадаємо, ми раніше писали, що бійці підрозділів, які зараз боронять Україну від російської навали, отримали ще чотири пікапи від Благодійного фонду Вадима Столара, який від початку повномасштабного вторгнення РФ системно допомагає захисникам.

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