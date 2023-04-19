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Во Львове откроют офис партнерств и сотрудничества с европейскими городами: детали

19 апреля 2023 16:00
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове откроют офис партнерств и сотрудничества с европейскими городами: детали
Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Гданьска Александра Дулькевич подписали Меморандум о сотрудничестве
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львов будет развивать более тесное сотрудничество с европейскими городами. В частности, речь идет о внедрении во Львове лучших европейских практик в сфере медицины, экономики, науки, инноваций, зеленых технологий. Это направление будет координировать Офис партнерств и сотрудничества, который создается на базе Львовского конференц-бюро.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Инициативу Львова по усилению партнерства с европейскими муниципалитетами поддержала мэр города Гданьск Александр Дулькевич, которая одновременно возглавляет рабочую группу Европейского комитета регионов по вопросам Украины. Сегодня городской председатель Львова Андрей Садовый и мэр Гданьска Александра Дулькевич подписали соответствующий Меморандум о сотрудничестве.

Как отметил городской голова Андрей Садовый, опыт Гданьска будет полезен Львову и в плане подготовки города к проведению мероприятий в статусе молодежной столицы Европы 2025 года.

"Сегодняшнее соглашение касается не только будущего Львова, но и будущего наших украинских городов. Ведь мэр является главой рабочей группы Европейского комитета регионов по вопросам Украины. И мы выстраиваем мост сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. И этот мост в ЕС проходит через Львов и через Гданьск.

Также опыт Гданьска для нас будет уникален в плане развития молодежной инфраструктуры и проведении активностей в статусе молодежной столицы Европы 2025", — отметил городской голова Андрей Садовый.

Мэр Гданьска надеется, что соглашение станет шагом к более тесному сотрудничеству между двумя городами, и заверила в поддержке Украины на пути вступления в Европейский Союз.

"Мы хотим вам помогать. Мы хотим поддержать вас сегодня на этом пути в Европейский Союз. Мы хотим думать об общем будущем в Европейском Союзе. Мы приглашаем вас на различные мероприятия в Гданьск, чтобы всегда говорить об Украине и о Львове. О том, что ваше место — в Европейском Союзе. Если мы можем в этом помочь, то мы всегда готовы",— подчеркнула мэр Гданьска Александра Дулькевич.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые в Украине вживили протез прямо в кость человека. Первым пациентом стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, из-за боевых действий потерявший обе ноги.

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