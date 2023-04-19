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У Львові відкриють Офіс партнерств та співпраці з європейськими містами: деталі

19 квітня 2023 16:00
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові відкриють Офіс партнерств та співпраці з європейськими містами: деталі
Міський голова Львова Андрій Садовий та мер Гданська Александра Дулькєвіч підписали Меморандум про співпрацю
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львів розвиватиме тіснішу співпрацю з європейськими містами. Зокрема, йдеться про впровадження у Львові кращих європейських практик у сфері медицини, економіки, науки, інновацій, зелених технологій. Цей напрям координуватиме Офіс партнерств та співпраці, який створюють на базі Львівського конференц-бюро.
 

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

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Ініціативу Львова щодо посилення партнерства з європейськими муніципалітетами підтримала мер міста Гданськ Александра Дулькєвіч, яка водночас очолює робочу групу Європейського комітету регіонів з питань України. Відтак, сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий та мер Гданська Александра Дулькєвіч підписали відповідний Меморандум про співпрацю.

Як наголосив міський голова Андрій Садовий, досвід Гданська буде корисний для Львова і у плані підготовки міста до проведення заходів у статусі молодіжної столиці Європи 2025.

"Сьогоднішня угода стосується не тільки майбутнього Львова, а й майбутнього наших українських міст. Адже пані мер є головою робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України. І ми вибудовуємо міст співпраці між Україною та Європейським Союзом. І цей міст до ЄС пролягає через Львів та через Гданськ.

Також досвід Гданська для нас буде унікальний в плані розбудови молодіжної інфраструктури та проведенні активностей у статусі молодіжної столиці Європи 2025",  —  зазначив міський голова Андрій Садовий.

Мер Гданська сподівається, що угода стане кроком до тіснішої співпраці між двома містами, та запевнила у підтримці України на шляху до вступу до Європейського Союзу.

"Ми  хочемо вам допомагати. Ми хочемо підтримати вас сьогодні на цьому шляху до Європейського Союзу. Ми хочемо думати про спільне майбутнє в Європейському Союзі. Ми запрошуємо вас на різноманітні заходи у Гданськ, щоб завжди говорити про Україну і про Львів. Про те, що ваше місце  — в Європейському Союзі. Якщо ми можемо в цьому допомогти, то ми завжди готові", —  наголосила мер Гданська Александра Дулькєвіч.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вперше в Україні вживили протез прямо в кістку людини. Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни, який через бойові дії втратив обидві ноги.

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