Во Львове открыли фотовыставку погибшего поэта и воина Кривцова — фоторепортаж Новини.LIVE
Во Львове в среду, 27 марта, открыли выставку фоторабот погибшего поэта и военного Максима "Дали" Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя". Также в городе проведут вечер памяти, посвященный бойцу, на котором друзья, родные и поэты будут читать сборник стихов Кривцова "Вірші з бійниці".
Новини.LIVE подготовили эксклюзивный фоторепортаж с выставки и пообщались с командой организаторов события.
Выставка фоторабот Кривцова во Львове
Выставка состоит из 24 фоторабот Максима Кривцова и будет еще дополнена его стихами. Ее можно посетить уже с 27 марта в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория Террора".
Вечером состоится вечер памяти, на котором все желающие смогут послушать стихи из сборника "Вірші з бійниці". Их будут читать друзья и близкие Максима, а также украинские поэты: Остап Сливинский, Артур Дронь, Ростислав Кузик, Григорий Семенчук, Екатерина Михалицына, София Челяк, Юлия Мусаковская.
В декабре 2023 года Максим Кривцов планировал выставку своих фоторабот по войне в разных заведениях Киева. Это должно было стать напоминанием себе и другим — Россия ведет против нас войну, а мы, воинство, продолжаем защищать мирную жизнь.
"Хочется, чтобы этот военный простой быт немного да накладывался на быт города, создавая единую картинку", — писал Максим раньше на своей странице в Facebook.
По его запросу в Facebook откликнулось немало культурных деятелей. В разговоре между Максимом и кураторской группой Squat 17b возникли разные идеи — от сочетания выставки с поэтическими чтениями до смены фокуса — от рисунка к тексту, где в сочетании его работы и поэзии получили бы дополнительное прочтение.
"Хотя Россия унесла жизни Максима, но друг "Дали" имел то, что невозможно убить. Рукописи и фотографии, отсканированные снимки, переписанные руками и опубликованные в соцсетях, перечитанные внимательными глазами стихи на страницах книги. Все это наследие говорит: "Я верну себе свою жизнь", — рассказала куратор выставки Дарья Крест.
Проект, который приглашает посетить кураторская группа — это совокупное желание друзей и близких отблагодарить, сделать все, чтобы Максим обрадовался.
"Больше всего мы хотим, чтобы он ответил. Прокомментировал, дал описание портрета, чтобы объяснил, как быть с каждой из работ. Впрочем, этого не произойдет. И мы взяли на себя эту ответственность. В переписках с Максимом есть пожелания, какой он хотел видеть выставку. И мы пытались следовать этим пожеланиям", — поделилась команда организаторов.
Некоторые портреты остались неназванными. Некоторым только год. Какие-то из них Максим Кривцов иллюстрировал собственными поэзиями, так что они так и будут идти бок о бок.
Во время события все желающие за свободный донат смогут получить открытки с иллюстрациями украинских художников и художниц. Собранные средства передадут на сохранение памяти о Максиме Кривцове в фонд, который основали его родители.
Напомним, Кривцов погиб на фронте 7 января 2024 года. Вместе с военным погиб и его рыжий кот. Больше всего поэт мечтал о том, чтобы его стихи знали и читали.
Также мы писали, что 11 января в Киеве простились с погибшим "Дали". К моменту смерти ему было всего 33 года. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с места событий.
Читайте Новини.LIVE!