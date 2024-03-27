У Львові відкрили фотовиставку загиблого поета та воїна Кривцова — фоторепортаж Новини.LIVE

Виставка фоторобіт Кривцова у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові в середу, 27 березня, відкрили виставку фоторобіт полеглого поета й військового Максима "Далі" Кривцова "Далі: Я поверну собі своє життя". Також в місті проведуть вечір пам’яті присвячений бійцю, на якому друзі, рідні та поети читатимуть збірку віршів Кривцова "Вірші з бійниці".

Новини.LIVE підготували ексклюзивний фоторепортаж з виставки та поспілкувалися з командою організаторів події.

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Виставка фоторобіт Кривцова у Львові

Виставка складається з 24 фоторобіт Максима Кривцова і буде ще доповнена його поезіями. Її можна відвідати вже з 27 березня в Меморіальному музеї тоталітарних режимів "Територія Терору".

Ввечері відбудеться вечір пам'яті, на якому всі охочі зможуть послухати вірші зі збірки "Вірші з бійниці". Їх читатимуть друзі та близькі Максима, а також українські поети: Остап Сливинський, Артур Дронь, Ростислав Кузик, Григорій Семенчук, Катерина Міхаліцина, Софія Челяк, Юлія Мусаковська.

Виставка фоторобіт Кривцова у Львові. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2023 року Максим Кривцов планував виставку своїх фоторобіт із війни в різних закладах Києва. Це мало стати нагадуванням собі й іншим — Росія веде війну проти нас, а ми, воїнство, продовжуємо боронити мирне життя.

"Хочеться, щоб цей військовий простий побут трішки та накладався на побут міста, створюючи єдину картинку", — писав Максим раніше на своїй сторінці в Facebook.

Виставка фоторобіт Кривцова у Львові. Фото: Новини.LIVE

На його запит у Facebook відгукнулося чимало культурних діячів. У розмові між Максимом і кураторською групою Squat 17b виникли різні ідеї — від поєднання виставки з поетичними читаннями до зміни фокуса — від малюнку до тексту, де в поєднанні між собою його роботи й поезії отримали б додаткове прочитання.

"Хоч Росія забрала життя Максима, але друг "Далі" мав те, що неможливо вбити. Рукописи й світлини, відскановані знімки, переписані руками й опубліковані в соцмережах, перечитані уважними очима вірші на сторінках книги. Весь цей доробок промовляє — "Я поверну собі своє життя", — розповіла кураторка виставки Дар'я Криж.

Виставка фоторобіт Кривцова у Львові. Фото: Новини.LIVE

Проєкт, який запрошує відвідати кураторська група, — це сукупне бажання друзів і близьких віддячити, зробити все, щоб Максим зрадів.

"Найбільше всі ми хочемо, щоб він відповів. Прокоментував, дав опис портрета, щоб пояснив, як бути з кожною з робіт. Втім, цього не станеться. І ми взяли на себе цю відповідальність. У листуваннях з Максимом є побажання, якою він хотів бачити виставку. І ми намагались слідувати цим побажанням", — поділилася команда організаторів.

Виставка фоторобіт Кривцова у Львові. Фото: Новини.LIVE

Деякі портрети залишились неназваними. Деякі мають тільки рік. Якісь з них Максим Кривцов ілюстрував власними поезіями, тож вони так і йтимуть пліч-о-пліч.

Під час події усі охочі за вільний донат зможуть отримати листівки з ілюстраціями українських художників і художниць. Зібрані кошти передадуть на збереження пам'яті про Максима Кривцова до фонду, який заснували його батьки.

Виставка фоторобіт Кривцова у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Кривцов загинув на фронті 7 січня 2024 року. Разом із військовим загинув і його рудий кіт. Понад усе поет мріяв про те, щоб його вірші знали і читали.

Також ми писали, що 11 січня у Києві попрощалися із загиблим "Далі". На момент смерті йому було лише 33 роки. Новини.LIVE підготували фоторепортаж з місця подій.