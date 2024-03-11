Во Львове открыли хаб для помощи переселенцам — какие услуги предоставляют

Хаб для поддержки ВПЛ во Львове. Фото: Твоя опора\Facebook

Во Львове обустроили интеграционный хаб "Твоя опора" для внутренне перемещенных лиц, в котором специалисты помогают переселенцам интегрироваться в общину. Оснащение пространства осуществляется благодаря помощи международной гуманитарной организации CORE и поддержки American Red Cross.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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Хаб для ВПЛ во Львове

"Во Львове обустроили интеграционный хаб для ВПЛ. Его создали, чтобы помочь внутренним переселенцам во Львове чувствовать себя комфортнее на новом месте и интегрироваться в общину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослые и дети, пострадавшие от российской агрессии, могут получить в хабе ряд услуг. В частности:

индивидуальные и групповые психологические консультации для семей ВПЛ;

социально-психологическую поддержку;

группы взаимопомощи для ВПЛ, пытающихся преодолеть зависимости;

творческие мастерские;

компьютерные курсы для взрослых;

занятия по роботехнике для детей;

поддержку от HR и помощь в поиске работы.

Кроме того, на базе ячейки работают профессиональные воспитатели. Следовательно, отмечают, что при необходимости родители могут оставить здесь ребенка (до трех часов).

"Интеграционный хаб "Твоя опора" работает во Львове при убежище для ВПЛ по адресу ул. Дрогобыча, 5", — говорится в сообщении.

Напомним, в украинском правительстве намерены продлить срок приема заявлений на выплаты проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

К слову, с 1 марта 2024 года изменился порядок выплат денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. Только отдельные категории будут получать выплаты от государства в размере 2-3 тысяч гривен и дальше, а остальным придется подать новое заявление.