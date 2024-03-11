У Львові відкрили хаб для допомоги переселенцям — які послуги надають

Хаб для підтримки ВПО у Львові. Фото: Твоя опора\Facebook

У Львові облаштували інтеграційний хаб "Твоя опора" для внутрішньо переміщених осіб, у якому фахівці допомагають переселенцям інтегруватися у громаду. Оснащення простору реалізується завдяки допомозі міжнародної гуманітарної організації CORE та підтримки American Red Cross.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

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Хаб для ВПО у Львові

"У Львові облаштували інтеграційний хаб для ВПО. Його створили, щоб допомогти внутрішнім переселенцям у Львові почуватися комфортніше на новому місці й інтегруватися у громаду", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, можуть отримати у хабі низку послуг. Зокрема:

індивідуальні й групові психологічні консультації для сімей ВПО;

соціально-психологічну підтримку;

групи взаємодопомоги для ВПО, які намагаються подолати залежності;

творчі майстерні;

комп’ютерні курси для дорослих;

заняття з роботехніки для дітей;

підтримку від HR і допомогу в пошуку роботи.

Крім того, на базі осередку працюють професійні вихователі. Тож, наголошують, що за потреби батьки можуть залишити тут дитину (до трьох годин).

"Інтеграційний хаб "Твоя опора" працює у Львові при прихистку для ВПО за адресою вул. Дрогобича, 5", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в українському уряді мають намір продовжити термін прийому заяв на виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

До слова, з 1 березня 2024 року змінився порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тільки окремі категорії будуть отримувати виплати від держави у розмірі 2-3 тисяч гривень й надалі, а решті доведеться подати нову заяву.