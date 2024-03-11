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У Львові відкрили хаб для допомоги переселенцям — які послуги надають

11 березня 2024 11:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові відкрили хаб для допомоги переселенцям — які послуги надають
Хаб для підтримки ВПО у Львові. Фото: Твоя опора\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові облаштували інтеграційний хаб "Твоя опора" для внутрішньо переміщених осіб, у якому фахівці допомагають переселенцям інтегруватися у громаду. Оснащення простору реалізується завдяки допомозі міжнародної гуманітарної організації CORE та підтримки American Red Cross.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

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"У Львові облаштували інтеграційний хаб для ВПО. Його створили, щоб допомогти внутрішнім переселенцям у Львові почуватися комфортніше на новому місці й інтегруватися у громаду", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що дорослі та діти, які постраждали від російської агресії, можуть отримати у хабі низку послуг. Зокрема:

  • індивідуальні й групові психологічні консультації для сімей ВПО;
  • соціально-психологічну підтримку;
  • групи взаємодопомоги для ВПО, які намагаються подолати залежності;
  • творчі майстерні;
  • комп’ютерні курси для дорослих;
  • заняття з роботехніки для дітей;
  • підтримку від HR і допомогу в пошуку роботи.

Крім того, на базі осередку працюють професійні вихователі. Тож, наголошують, що за потреби батьки можуть залишити тут дитину (до трьох годин). 

"Інтеграційний хаб "Твоя опора" працює у Львові при прихистку для ВПО за адресою вул. Дрогобича, 5", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в українському уряді мають намір продовжити термін прийому заяв на виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

До слова, з 1 березня 2024 року змінився порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тільки окремі категорії будуть отримувати виплати від держави у розмірі 2-3 тисяч гривень й надалі, а решті доведеться подати нову заяву.

 

діти
Львів
гуманітарна допомога
психологічна допомога
ВПО
війна в Україні
війна

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