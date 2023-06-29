Во Львове открыли Платформу для возрождения Мариуполя "Mariupol Reborn"

Городские головы Львова и Мариуполя. Фото: Роман Балук

В рамках Lviv Urban Forum во Львове открыли платформу стратегического и архитектурного моделирования Mariupol Reborn. Первый офис проекта находится на улице Ференца Листа, 6. Стратегическую локацию, где будут строить будущее Мариуполя, открыли городские головы Мариуполя и Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета .

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"Львов очень гостеприимно нас встречал и больше всего помог. С первых дней войны Львов поддержал Мариуполь и мариупольцев. Мы также нашли убежище и открыли наши офисы в разных городах. Поэтому мы формируем такие Платформы, как "Mariupol Reborn", которые будут работать над стратегиями возрождения Мариуполя ", — рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Также, в ближайшее время будут открыты такие платформы в Днепре и Варшаве.

Mariupol Reborn — самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны

Проект Mariupol Reborn выполняется по поручению Павла Кириленко, председателя Донецкой областной ВА, а также при поддержке ЕБРР, Всемирного банка, Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" и компании SCM. Mariupol Reborn — самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны. План "Mariupol Reborn" поддержали муниципалитеты Львова, Вильнюса, Гданьска, Утрехта. Также готовы сотрудничать партнеры из Японии, Польши, США.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове открыли третий модульный городок для ВПЛ и назвали его в честь Мариуполя.

Также мы ранее писали, что в Мариуполе представили проект восстановления города. Лучшие архитекторы со всего мира показали свои идеи.