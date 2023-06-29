У Львові відкрили Платформу для відродження Маріуполя "Mariupol Reborn"
У межах Lviv Urban Forum у Львові відкрили платформу стратегічного та архітектурного моделювання Mariupol Reborn. Перший офіс проєкту розташовується на вулиці Ференца Ліста, 6. Стратегічну локацію, де будуватимуть майбутнє Маріуполя, відкрили міські голови Маріуполя і Львова.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
"Львів дуже гостинно нас зустрічав і найбільше допоміг. З перших днів війни Львів підтримав Маріуполь і маріупольців. Ми також знайшли прихисток і відкрили наші офіси у різних містах. Тому ми формуємо такі Платформи, як "Mariupol Reborn", які будуть працювати над стратегіями відродження Маріуполя", — розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Також найближчим часомбуде відкрито такі платформи у Дніпрі та Варшаві.
Mariupol Reborn — наймасштабніший в Європі проєкт відродження міста з часів Другої Світової війни
Проєкт Mariupol Reborn виконують за дорученням Павла Кириленка, голови Донецької обласної ВА, а також за підтримки ЄБРР, Світового банку, Проєкту USAID "Економічна підтримка України" та компанії SCM. Mariupol Reborn — наймасштабніший в Європі проєкт відродження міста з часів Другої Світової війни. План "Mariupol Reborn" підтримали муніципалітети Львова, Вільнюса, Гданська, Утрехта. Також готові співпрацювати партнери з Японії, Польщі, США.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відкрили третє модульне містечко для ВПО та назвали його на честь Маріуполя.
Також ми раніше писали, що у Маріуполі представили проєкт відновлення міста. Найкращі архітектори з усього світу показали свої ідеї.