Во Львове после реконструкции открыли обновленную поликлинику после реконструкции

Обновленная поликлиника. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 19 мая, открыли обновленную поликлинику, которая стала частью реабилитационного центра. Ранее в ней провели масштабную реконструкцию, достроив два этажа.

Об этом сообщила корреспондентка Новости.LIVE Марта Байдака.

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Открытие нового корпуса реабилитационного центра

Так, на улице гетмана Ивана Мазепы, 25 во Львове открылся новый корпус Национального реабилитационного центра "Незламні", там было достроено два этажа. Он предназначен для восстановления военных и гражданских лиц.

Реабилитационный центр. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кабинет в поликлинике. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Медицинский кабинет. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В новом корпусе обустроили дневной стационар и амбулаторию. Теперь пациенты имеют доступ к большому количеству медицинских услуг — от хирургического вмешательства до психологической поддержки благодаря непосредственному соединению с главным корпусом больницы скорой помощи.

Оборудование в больнице. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Оборудование в больнице. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Известно, что реализация проекта стала возможной благодаря Красному Кресту, Польше, городу-партнеру Фрайбург и другим международным организациям. Часть необходимого оборудования предоставили Швейцария и Германия.

Отметим, что первые 2,1 миллиона евро на строительство центра было собрано в 2022 году.

Военные на лечении в поликлинике. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Военный в поликлинике. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, в Одессе в одной из больниц появился новый цифровой рентген.

Также клиническая больница "Феофания" начала предоставлять медицинские услуги для всех граждан.