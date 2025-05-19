Во Львове после реконструкции открыли обновленную поликлинику после реконструкции

Во Львове открыли поликлинику после реконструкции — фото
Во Львове в понедельник, 19 мая, открыли обновленную поликлинику, которая стала частью реабилитационного центра. Ранее в ней провели масштабную реконструкцию, достроив два этажа.
Об этом сообщила корреспондентка Новости.LIVE Марта Байдака.
Открытие нового корпуса реабилитационного центра
Так, на улице гетмана Ивана Мазепы, 25 во Львове открылся новый корпус Национального реабилитационного центра "Незламні", там было достроено два этажа. Он предназначен для восстановления военных и гражданских лиц.
В новом корпусе обустроили дневной стационар и амбулаторию. Теперь пациенты имеют доступ к большому количеству медицинских услуг — от хирургического вмешательства до психологической поддержки благодаря непосредственному соединению с главным корпусом больницы скорой помощи.
Известно, что реализация проекта стала возможной благодаря Красному Кресту, Польше, городу-партнеру Фрайбург и другим международным организациям. Часть необходимого оборудования предоставили Швейцария и Германия.
Отметим, что первые 2,1 миллиона евро на строительство центра было собрано в 2022 году.
Напомним, в Одессе в одной из больниц появился новый цифровой рентген.
Также клиническая больница "Феофания" начала предоставлять медицинские услуги для всех граждан.
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