У Львові після реконструкції відкрили оновлену поліклініку

Оновлена поліклініка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в понеділок, 19 травня, відкрили оновлену поліклініку, яка стала частиною реабілітаційного центру. Раніше в ній провели масштабну реконструкцію, добудувавши два поверхи.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Відкриття нового корпусу реабілітаційного центру

Так, на вулиці гетьмана Івана Мазепи, 25 у Львові відкрився новий корпус Національного реабілітаційного центру "Незламні", там було добудовано два поверхи. Він призначений для відновлення військових та цивільних осіб.

Реабілітаційний центр. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кабінет в поліклініці. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Медичний кабінет. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У новому корпусі облаштували денний стаціонар та амбулаторію. Тепер пацієнти мають доступ до великої кількості медичних послуг — від хірургічного втручання до психологічної підтримки завдяки безпосередньому з’єднанню з головним корпусом лікарні швидкої допомоги.

Обладнання в лікарні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Обладнання в лікарні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Відомо, що реалізація проєкту стала можливою завдяки Червоному Хресту, Польщі, місту-партнеру Фрайбург та інших міжнародних організацій. Частину необхідного обладнання надали Швейцарія та Німеччина.

Зазначимо, що перші 2,1 мільйона євро на будівництво центру було зібрано у 2022 році.

Військові на лікуванні в поліклініці. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Військовий в поліклініці. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, в Одесі в одній з лікарень з'явився новий цифровий рентген.

Також клінічна лікарня "Феофанія" почала надавати медичні послуги для всіх громадян.

