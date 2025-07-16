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Главная Львов Во Львове открыли дело по массовому отравлению в ресторане

Во Львове открыли дело по массовому отравлению в ресторане

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Дата публикации 16 июля 2025 22:59
Во Львове полиция расследует массовое отравление в ресторане Кацурина
Одна из посетительниц, которая отравилась. Фото: Полиция Львова

Во Львове полиция расследует случаи отравления в заведении общественного питания. Это произошло на открытии ресторана "Китайский привет".

О случаях отравления сообщила пресс-служба Полиции Львова в Facebook в среду, 16 июля.

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Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили публикацию о факте массового отравления в одном из ресторанов на улице Вороного.

"По состоянию на 22:00 в медицинские учреждения с пищевым отравлением обратились 43 человека, из них трое детей", — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовные производства из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Предусматривается наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства событий, а также назначены экспертизы и проводится досудебное расследование.

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Скриншот поста полиции

Ранее ресторатор Миша Кацурин сообщил о массовом отравлении в "Китайском привете", сам мужчина также в больнице.

По его словам, причиной могли стать яйца, которые использовали для приготовления блюд. Также ресторатор пообещал компенсировать гостям убытки на лечение.

Также мы писали, что на днях певица Надя Дорофеева обнародовала фото из больницы.

Львов полиция отравление рестораны Миша Кацурин
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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