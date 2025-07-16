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Головна Львів У Львові відкрили провадження щодо масового отруєння в ресторані

У Львові відкрили провадження щодо масового отруєння в ресторані

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Дата публікації: 16 липня 2025 22:59
У Львові поліція розслідує масове отруєння в ресторані Кацуріна
Одна з відвідувачок, яка отруїлась. Фото: Поліція Львова

У Львові поліція розслідує випадки отруєння в закладі громадського харчування. Це сталося на відкритті ресторану "Китайський привіт".

Про випадки отруєння повідомила пресслужба Поліції Львова у Facebook у середу, 16 липня.

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Масове отруєння у Львові

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному з ресторанів на вулиці Вороного. 

"Станом на 22:00 до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 особи, з них троє дітей", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Передбачається покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій, а також призначені експертизи й проводиться досудове розслідування.

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Скриншот допису поліції

Раніше ресторатор Міша Кацурін повідомив про масове отруєння в "Китайському привіті", сам чоловік також в лікарні.

За його словами, причиною могли стати яйця, які використовували для приготування страв. Також ресторатор пообіцяв компенсувати гостям збитки на лікування. 

Також ми писали, що днями співачка Надя Дорофєєва оприлюднила фото з лікарні.

Львів поліція отруєння ресторани Міша Кацурін
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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