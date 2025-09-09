Видео
Во Львове открыли Центр нейрофизиологии для детей и военных

Во Львове открыли Центр нейрофизиологии для детей и военных

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 14:39
Во Львове открыли первый Центр нейрофизиологии для детей и военных
Больница Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Во Львове открыли Центр нейрофизиологии для помощи детям и военным с эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы. Он является первым в Украине.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 9 сентября.

Читайте также:

Центр нейрофизиологии для помощи детям и военным с эпилепсией и другими заболеваниями ЦНС

Новое подразделение создано на базе Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим із епілепсією та іншими захворюваннями ЦНС
Больница Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству с одной из ведущих детских клиник мира и крупнейшей детской больницей Канады — The Hospital for Sick Children, а также поддержке благотворительной организации Temerty Foundation.

Новый Центр будет специализироваться на:

  • диагностике и лечении детей с эпилепсией;
  • дифференциальной диагностике эпилепсии и неэпилептических состояний;
  • проведении видео-ЭЭГ-мониторинга функции головного мозга новорожденных и детей старшего возраста, в том числе пациентов реанимационных отделений.
Новий Центр у Львові
Кабинет в новом Центре. Фото: Новини.LIVE

Также будут проводить длительные мониторинги для уточнения вида эпилепсии, определения кандидатов на хирургическое вмешательство и поиска альтернативных методов лечения.

У Львові відкрили Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим із епілепсією та іншими захворюваннями ЦНС
Центр нейрофизиологии. Фото: Новини.LIVE

После полномасштабной российской агрессии в Украине резко возросло количество случаев посттравматической эпилепсии среди военных и гражданских, получивших черепно-мозговые травмы. При этом до сих пор не внедрены международные стандарты проведения ЭЭГ, нет отдельных специальностей эпилептолога и нейрофизиолога, а длительные мониторинги в острый период травм проводятся крайне редко, что представляет опасность для жизни пациентов.

Центр нейрофізіології
Врач в Центре. Фото: Новини.LIVE

В новом Центре установлено современное оборудование и обустроены кабинеты энцефалографии, уже внедряется программа кетогенной диеты. В перспективе планируют ввести полисомнографию и электронейромиографию.

Центр нейрофізіології у Львові
Центр нейрофизиологического мониторинга. Фото: Новини.LIVE

По прогнозам, специалисты ежегодно смогут проводить около тысячи обследований.

В то же время такая диагностика для гражданских и детей не ВПЛ будет на платной основе.

Напомним, в приложении "Дія" заработала новая опция. Отныне пациенты могут получать электронные рецепты, врачебные направления и планы лечения.

Ранее во Львове провели уникальную операцию 12-летней девочке с редким заболеванием. Ребенок был под наркозом 18 часов.

больницы Львов медики медицина медицинская помощь
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
