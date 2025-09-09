Во Львове открыли первый Центр нейрофизиологии для детей и военных

Во Львове открыли Центр нейрофизиологии для детей и военных
Во Львове открыли Центр нейрофизиологии для помощи детям и военным с эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы. Он является первым в Украине.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 9 сентября.
Центр нейрофизиологии для помощи детям и военным с эпилепсией и другими заболеваниями ЦНС
Новое подразделение создано на базе Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова.
Проект стал возможным благодаря сотрудничеству с одной из ведущих детских клиник мира и крупнейшей детской больницей Канады — The Hospital for Sick Children, а также поддержке благотворительной организации Temerty Foundation.
Новый Центр будет специализироваться на:
- диагностике и лечении детей с эпилепсией;
- дифференциальной диагностике эпилепсии и неэпилептических состояний;
- проведении видео-ЭЭГ-мониторинга функции головного мозга новорожденных и детей старшего возраста, в том числе пациентов реанимационных отделений.
Также будут проводить длительные мониторинги для уточнения вида эпилепсии, определения кандидатов на хирургическое вмешательство и поиска альтернативных методов лечения.
После полномасштабной российской агрессии в Украине резко возросло количество случаев посттравматической эпилепсии среди военных и гражданских, получивших черепно-мозговые травмы. При этом до сих пор не внедрены международные стандарты проведения ЭЭГ, нет отдельных специальностей эпилептолога и нейрофизиолога, а длительные мониторинги в острый период травм проводятся крайне редко, что представляет опасность для жизни пациентов.
В новом Центре установлено современное оборудование и обустроены кабинеты энцефалографии, уже внедряется программа кетогенной диеты. В перспективе планируют ввести полисомнографию и электронейромиографию.
По прогнозам, специалисты ежегодно смогут проводить около тысячи обследований.
В то же время такая диагностика для гражданских и детей не ВПЛ будет на платной основе.
Напомним, в приложении "Дія" заработала новая опция. Отныне пациенты могут получать электронные рецепты, врачебные направления и планы лечения.
Ранее во Львове провели уникальную операцию 12-летней девочке с редким заболеванием. Ребенок был под наркозом 18 часов.
Читайте Новини.LIVE!