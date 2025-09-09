У Львові відкрили перший Центр нейрофізіології для дітей та військових

У Львові відкрили Центр нейрофізіології для дітей і військових
У Львові відкрили Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим з епілепсією та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Він є першим в Україні.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 9 вересня.
Новий підрозділ створено на базі Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова.
Проєкт став можливим завдяки співпраці з однією з провідних дитячих клінік світу та найбільшою дитячою лікарнею Канади — The Hospital for Sick Children, а також підтримці благодійної організації Temerty Foundation.
Новий Центр буде спеціалізуватися на:
- діагностиці та лікуванні дітей з епілепсією;
- диференційній діагностиці епілепсії та неепілептичних станів;
- проведенні відео-ЕЕГ-моніторингу функції головного мозку новонароджених і дітей старшого віку, зокрема пацієнтів реанімаційних відділень.
Також проводитимуть тривалі моніторинги для уточнення виду епілепсії, визначення кандидатів на хірургічне втручання та пошуку альтернативних методів лікування.
Після повномасштабної російської агресії в Україні різко зросла кількість випадків посттравматичної епілепсії серед військових і цивільних, які отримали черепно-мозкові травми. Водночас досі не впроваджені міжнародні стандарти проведення ЕЕГ, немає окремих спеціальностей епілептолога й нейрофізіолога, а тривалі моніторинги в гострий період травм проводяться вкрай рідко, що становить небезпеку для життя пацієнтів.
У новому Центрі встановлено сучасне обладнання та облаштовано кабінети енцефалографії, вже впроваджується програма кетогенної дієти. У перспективі планують запровадити полісомнографію та електронейроміографію.
За прогнозами, фахівці щороку зможуть проводити близько тисячі обстежень.
Водночас така діагностика для цивільних та дітей не ВПО буде на платній основі.
