Головна Львів У Львові відкрили Центр нейрофізіології для дітей і військових

У Львові відкрили Центр нейрофізіології для дітей і військових

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:39
У Львові відкрили перший Центр нейрофізіології для дітей та військових
Лікарня Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

У Львові відкрили Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим з епілепсією та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Він є першим в Україні.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим з епілепсією та іншими захворюваннями ЦНС

Новий підрозділ створено на базі Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова. 

Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим із епілепсією та іншими захворюваннями ЦНС
Лікарня Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Проєкт став можливим завдяки співпраці з однією з провідних дитячих клінік світу та найбільшою дитячою лікарнею Канади — The Hospital for Sick Children, а також підтримці благодійної організації Temerty Foundation.

Новий Центр буде спеціалізуватися на:

  • діагностиці та лікуванні дітей з епілепсією;
  • диференційній діагностиці епілепсії та неепілептичних станів;
  • проведенні відео-ЕЕГ-моніторингу функції головного мозку новонароджених і дітей старшого віку, зокрема пацієнтів реанімаційних відділень.
Новий Центр у Львові
Кабінет в новому Центрі. Фото: Новини.LIVE

Також проводитимуть тривалі моніторинги для уточнення виду епілепсії, визначення кандидатів на хірургічне втручання та пошуку альтернативних методів лікування.

У Львові відкрили Центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим із епілепсією та іншими захворюваннями ЦНС
Центр нейрофізіології. Фото: Новини.LIVE

Після повномасштабної російської агресії в Україні різко зросла кількість випадків посттравматичної епілепсії серед військових і цивільних, які отримали черепно-мозкові травми. Водночас досі не впроваджені міжнародні стандарти проведення ЕЕГ, немає окремих спеціальностей епілептолога й нейрофізіолога, а тривалі моніторинги в гострий період травм проводяться вкрай рідко, що становить небезпеку для життя пацієнтів.

Центр нейрофізіології
Лікар у Центрі. Фото: Новини.LIVE

У новому Центрі встановлено сучасне обладнання та облаштовано кабінети енцефалографії, вже впроваджується програма кетогенної дієти. У перспективі планують запровадити полісомнографію та електронейроміографію.

Центр нейрофізіології у Львові
Центр нейрофізіологічного моніторингу. Фото: Новини.LIVE

За прогнозами, фахівці щороку зможуть проводити близько тисячі обстежень.

Водночас така діагностика для цивільних та дітей не ВПО буде на платній основі.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" запрацювала нова опція. Відтепер пацієнти можуть отримувати електронні рецепти, лікарські направлення та плани лікування.

Раніше у Львові провели унікальну операцію 12-річній дівчинці з рідкісним захворюванням. Дитина була під наркозом 18 годин.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
