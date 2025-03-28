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Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN

28 марта 2025 21:15
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN
Выставка произведений пациентов Центра UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В пятницу, 28 марта, в Центре интеллектуального искусства "Меркурий" во Львове открылась выставка "UNBROKEN: За горизонтом". Экспозиция объединила творческие работы украинских военных и гражданских, которые пострадали в результате войны, и тех, кто проходит реабилитацию в Центре UNBROKEN.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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На выставке представлены художественные и керамические произведения, созданные в творческой мастерской, действующей при реабилитационном центре. Особенностью этого проекта является то, что большинство работ можно приобрести, тем самым поддержав деятельность мастерской и ее участников.

Более 15 авторов представили свои работы, каждая из которых является не только художественным произведением, но и способом переосмысления пережитого опыта.

Центральной темой выставки стал пейзаж — не просто как живописный жанр, а как метафора внутреннего состояния человека. Природа с ее изменчивостью и многогранностью стала для авторов средством самовыражения и разговора с миром.

Выставка продлится до 13 апреля, поэтому все желающие могут увидеть эти уникальные произведения и поддержать художников на их пути восстановления.

Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN - фото 1
Выставка произведений пациентов Центра UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN - фото 2
Посетители выставки произведений пациентов Центра UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN - фото 3
Пациенты Центра UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Во Львове открыли выставку произведений пациентов Центра UNBROKEN - фото 4
Выставка произведений пациентов Центра UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что на Куликовом поле в Одессе установили уничтоженную ВСУ российскую военную технику. Посмотреть на инсталляцию из трофеев присоединились десятки горожан, однако сама выставка откроется 10 апреля.

А до этого еще в феврале на Южном вокзале Киева состоялось предоткрытие интерактивной инсталляции "Сердце Украины".

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