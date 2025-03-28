У Львові відкрили виставку творів пацієнтів Центру UNBROKEN

Виставка творів пацієнтів Центру UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 березня, в Центрі інтелектуального мистецтва "Меркурій" у Львові відкрилася виставка "UNBROKEN: За обрієм". Експозиція об’єднала творчі роботи українських військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни та проходять реабілітацію в Центрі UNBROKEN.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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На виставці представлені малярські та керамічні твори, створені у Творчій майстерні, що діє при реабілітаційному центрі. Особливістю цього проєкту є те, що більшість робіт можна придбати, тим самим підтримавши діяльність майстерні та її учасників.

Понад 15 авторів представили свої роботи, кожна з яких є не лише художнім твором, а й способом переосмислення пережитого досвіду.

Центральною темою виставки став пейзаж — не просто як мальовничий жанр, а як метафора внутрішнього стану людини. Природа з її мінливістю та багатогранністю стала для авторів засобом самовираження та розмови зі світом.

Виставка триватиме до 13 квітня, тож усі охочі мають змогу побачити ці унікальні твори та підтримати митців на їхньому шляху відновлення.

Виставка творів пацієнтів Центру UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Відвідувачі виставки творів пацієнтів Центру UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Пацієнти Центру UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Виставка творів пацієнтів Центру UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що на Куликовому полі в Одесі встановили знищену ЗСУ російську військову техніку. Подивитися на інсталяцію з трофеїв долучилися десятки містян, проте сама виставка відкриється 10 квітня.

А до цього ще у лютому на Південному вокзалі Києва відбулося передвідкриття інтерактивної інсталяції "Серце України"