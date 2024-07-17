Во Львове заработал Центр поддержки семей военнопленных

Львовский Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Фото: Андрей Садовый

Во Львове начал работу городской Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести. Обращаться в заведение можно даже без предварительной записи.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 17 июля.

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Открытие центра для семей пленных во Львове

По словам главы города, руководит Центром поддержки жена пропавшего без вести защитника, которая понимает состояние родных военнопленных и может на собственном опыте предоставить качественную консультацию.

"Если вы потеряли связь с вашим родным человеком, который сейчас на войне, пожалуйста, не закрывайтесь и не пытайтесь искать помощь в интернете", — написал Садовый.

Центр работает в координации с Западным региональным центром по вопросам обращения с военнопленными.

Как отметил Садовый, обратиться в Центр можно даже без предварительной записи.

Открытие Центра для семей военнопленных, Львов. Фото: Андрей Садовый

Напомним, 17 июля в Украине состоялся 54-й обмен военнопленными: из российского плена домой вернулись 95 украинских защитников — военных Вооруженных сил Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.

Предыдущий обмен пленниками состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что до 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию, о чем стало известно от самых уволенных бойцов ВСУ.