Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові відкрився Центр підтримки родин військовополонених arrow

У Львові відкрився Центр підтримки родин військовополонених

17 липня 2024 20:23
Галина Шподарева - редактор
У Львові запрацював Центр підтримки родин військовополонених
Львівський Центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти. Фото: Андрій Садовий
Галина Шподарева - редактор

У Львові розпочав роботу міський Центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти. Звертатися до закладу можна навіть без попереднього запису. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 17 липня. 

Читайте також:
У Львові відкрився Центр підтримки родин військовополонених - фото 1
Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

Відкриття центру для родин полонених у Львові

За словами очільника міста, керує Центром підтримки дружина зниклого безвісти захисника, яка розуміє стан рідних військовополонених та може на власному досвіді надати якісну консультацію.

"Якщо ви втратили зв’язок з вашою рідною людиною, яка зараз на війні, будь ласка, не закривайтеся і не намагайтеся шукати допомогу в інтернеті", — написав Садовий. 

Центр працює у координації із Західним регіональним центром з питань поводження з військовополоненими. 

Як наголосив Садовий, звернутися до Центру можна навіть без попереднього запису.

У Львові відкрився Центр підтримки родин військовополонених - фото 2
Відкриття Центру для родин військовополонених, Львів. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, 17 липня в Україні відбувся 54-й обмін військовополоненими: з російського полону додому повернулися 95 українських захисників — військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників. 

Попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Тоді Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових

Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.

війна Львів Львівська область полонені психологічна допомога війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця