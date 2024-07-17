У Львові запрацював Центр підтримки родин військовополонених

Львівський Центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти. Фото: Андрій Садовий

У Львові розпочав роботу міський Центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти. Звертатися до закладу можна навіть без попереднього запису.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 17 липня.

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Відкриття центру для родин полонених у Львові

За словами очільника міста, керує Центром підтримки дружина зниклого безвісти захисника, яка розуміє стан рідних військовополонених та може на власному досвіді надати якісну консультацію.

"Якщо ви втратили зв’язок з вашою рідною людиною, яка зараз на війні, будь ласка, не закривайтеся і не намагайтеся шукати допомогу в інтернеті", — написав Садовий.

Центр працює у координації із Західним регіональним центром з питань поводження з військовополоненими.

Як наголосив Садовий, звернутися до Центру можна навіть без попереднього запису.

Відкриття Центру для родин військовополонених, Львів. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, 17 липня в Україні відбувся 54-й обмін військовополоненими: з російського полону додому повернулися 95 українських захисників — військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.

Попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Тоді Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових.

Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства, про що стало відомо від самих звільнених бійців ЗСУ.