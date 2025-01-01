Во Львове 1 января отметили день рождения Степана Бандеры

Памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 1 января, возле памятника Степану Бандере собрались жители города. Они отметили 116-летие со дня рождения одного из самых известных руководителей Организации украинских националистов.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Люди собрались возле памятника Степану Бандере во Львове. Состоялось вече, возложение цветов и вручение премии Бандеры.

Среди участников собрания можно увидеть как молодых людей, так и ветеранов Украинской повстанческой армии. Они стоят под государственными флагами Украины, красно-черными националистическими флагами и партийными флагами Конгресса украинских националистов.

Вече под памятником Степану Бандере. Фото: Новини.LIVE

Ветеран УПА на мероприятии в честь дня рождения Степану Бандере. Фото: Новини.LIVE

Люди под памятником Степану Бандере. Фото: Новини.LIVE

Женщина с букетом цветов. Фото: Новини.LIVE

Собрание у памятника Степану Бандере. Фото: Новини.LIVE

Возложение цветов к памятнику Степану Бандере. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что означает фамилия Бандера и сколько людей его носители. Кроме того, в Украине появится серия детских комиксов о Бандере.