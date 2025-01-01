Во Львове 1 января отметили день рождения Степана Бандеры

Во Львове отметили день рождения Бандеры — фоторепортаж
Во Львове в среду, 1 января, возле памятника Степану Бандере собрались жители города. Они отметили 116-летие со дня рождения одного из самых известных руководителей Организации украинских националистов.
На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
День рождения Степана Бандеры
Люди собрались возле памятника Степану Бандере во Львове. Состоялось вече, возложение цветов и вручение премии Бандеры.
Среди участников собрания можно увидеть как молодых людей, так и ветеранов Украинской повстанческой армии. Они стоят под государственными флагами Украины, красно-черными националистическими флагами и партийными флагами Конгресса украинских националистов.
Ранее мы рассказывали, что означает фамилия Бандера и сколько людей его носители. Кроме того, в Украине появится серия детских комиксов о Бандере.
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