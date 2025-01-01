У Львові 1 січня відзначили день народження Степана Бандери

У Львові відзначили день народження Бандери — фоторепортаж
У Львові у середу, 1 січня, біля памʼятника Степану Бандері зібралися мешканці міста. Вони відзначили 116-у річницю від дня народження одного з найвідоміших очільників Організації українських націоналістів.
На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
День народження Степана Бандери
Люди зібралися біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. Відбулося віче, покладання квітів та вручення премії Бандери.
Серед учасників зібрання можна побачити як молодих людей, так і ветеранів Української повстанської армії. Вони стоять під державними прапорами України, червоно-чорними націоналістичними стягами та партійними прапорами Конгресу українських націоналістів.
Раніше ми розповідали, що означає прізвище Бандера та скільки людей є його носіями. Окрім того, в Україні з'явиться серія дитячих коміксів про Бандеру.
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