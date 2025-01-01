У Львові 1 січня відзначили день народження Степана Бандери

Пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 1 січня, біля памʼятника Степану Бандері зібралися мешканці міста. Вони відзначили 116-у річницю від дня народження одного з найвідоміших очільників Організації українських націоналістів.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Люди зібралися біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. Відбулося віче, покладання квітів та вручення премії Бандери.

Серед учасників зібрання можна побачити як молодих людей, так і ветеранів Української повстанської армії. Вони стоять під державними прапорами України, червоно-чорними націоналістичними стягами та партійними прапорами Конгресу українських націоналістів.

Віче під пам'ятником Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE

Ветеран УПА на заході на честь дня народження Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE

Люди під пам'ятником Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE

Жінка з букетом квітів. Фото: Новини.LIVE

Зібрання біля пам'ятника Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів до пам'ятника Степану Бандері. Фото: Фото: Новини.LIVE

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