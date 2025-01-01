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У Львові відзначили день народження Бандери — фоторепортаж

1 січня 2025 15:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові 1 січня відзначили день народження Степана Бандери
Пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові у середу, 1 січня, біля памʼятника Степану Бандері зібралися мешканці міста. Вони відзначили 116-у річницю від дня народження одного з найвідоміших очільників Організації українських націоналістів.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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День народження Степана Бандери

Люди зібралися біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. Відбулося віче, покладання квітів та вручення премії Бандери.

Серед учасників зібрання можна побачити як молодих людей, так і ветеранів Української повстанської армії. Вони стоять під державними прапорами України, червоно-чорними націоналістичними стягами та партійними прапорами Конгресу українських націоналістів.

Учасники зібрання під пам'ятником Степану Бандері
Віче під пам'ятником Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE
прихильники Степана Бандери
Ветеран УПА на заході на честь дня народження Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE
Учасники зібрання на день народження Степана Бандери
Люди під пам'ятником Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE
День народження Бандери у Львові
Жінка з букетом квітів. Фото: Новини.LIVE
Бандера
Зібрання біля пам'ятника Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE
свято на честь Степана Бандери
Покладання квітів до пам'ятника Степану Бандері. Фото: Фото: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що означає прізвище Бандера та скільки людей є його носіями. Окрім того, в Україні з'явиться серія дитячих коміксів про Бандеру.

Львів Степан Бандера день народження свято 1 січня

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16:12 Доплати пенсіонерам у 2025 році — які зміни підготував Кабмін

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