Во Львове выявили превышенное содержание трансжиров в 30% основных продуктов — исследование ВОЗ

Продукты с высоким содержанием трансжиров. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В центре Львова эксперты отобрали для лабораторных исследований по 60 образцов уличной еды и продуктов из магазина. В 30% основных продуктов питания содержание трансжиров было больше максимально допустимого значения.

Об этом во вторник, 16 апреля, сообщил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Скриншот сообщения Михаила Радуцкого

Что такое трансжиры

Трансжиры – синтетические соединения, которые образуются при гидрогенизации масел при жарке пищи и не способны нормально участвовать в обмене веществ человеческого организма. Откладываясь в различных органах, трансжиры провоцируют развитие ряда опасных заболеваний: атеросклероза сосудов, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа, ожирения, онкологии.

Что известно о превышении содержания трансжиров в еде украинцев

Глава Комитета по вопросам здоровья нации отметил, что чрезмерное количество трансжиров обнаружили и в уличной еде, и в продуктах, приобретенных в магазине.

"Среди уличной еды — больше всего в печеных изделиях, пицце, панине, донерах, фалафеле, круассанах и пирожных, среди магазинных — торты, печенье, десерты на основе молочных продуктов, мороженого, замороженных продуктов, маргарина, сыров и переработанного мяса", — отметил Радуцкий.

В октябре прошлого года вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому содержание трансжирных кислот (кроме "природных" трансжиров животного происхождения) не должно превышать двух граммов на сто граммов общего количества всех жиров, содержащихся в пищевом продукте.

"Ограничения на использование трасжиров позволит нам предупредить заболевания и, соответственно, сэкономить средства на лечение этих болезней в дальнейшем... Нам нужно усиливать контроль за соблюдением требований по использованию трансжиров, повышать способности лабораторий", — подчеркнул председатель Комитета по вопросам здоровья нации.

Напомним, в феврале Михаил Радуцкий сообщил, что в Ивано-Франковске впервые в Украине научились диагностировать туберкулез с помощью искусственного интеллекта.

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