У Львові виявили перевищений вміст трансжирів у 30% основних продуктів — дослідження ВООЗ
У центрі Львова експерти відібрали для лабораторних досліджень по 60 зразків вуличної їжі та продуктів із магазину. У 30% основних продуктів харчування вміст трансжирів був більшим за максимально допустиме значення.
Про це у вівторок, 16 квітня, повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Що таке трансжири
Трансжири — синтетичні сполуки, які утворюються при гідрогенізації олій під час смаження їжі, та не здатні нормально брати участь в обміні речовин людського організму. Відкладаючись у різних органах, трансжири провокують розвиток цілої низки небезпечних захворювань: атеросклерозу судин, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, ожиріння, онкології.
Що відомо про перевищення вмісту трансжирів в їжі українців
Очільник Комітету з питань здоров'я нації зазначив, що надмірну кількість трансжирів виявили і у вуличній їжі, і у продуктах, придбаних у магазині.
"Серед вуличної їжі — найбільше у печених виробах, піці, паніні, донерів, фалафелю, круасанів та тістечок, серед магазинних — торти, печиво, десерти на основі молочних продуктів, морозива, заморожених продуктів, маргарину, сирів та переробленого м’яса", — зазначив Радуцький.
У жовтні минулого року набув чинності наказ МОЗ, згідно з яким вміст трансжирних кислот (окрім "природних" трансжирів тваринного походження) не повинен перевищувати два грами на сто грамів загальної кількості усіх жирів, які містяться в харчовому продукті.
"Обмеження на використання трасжирів дозволить нам попередити захворювання та, відповідно, зекономити кошти на лікування цих хвороб у подальшому...Нам потрібно посилювати контроль за дотриманням вимог щодо використання трансжирів, підвищувати спроможності лабораторій", — наголосив голова Комітету з питань здоров'я нації.
Нагадаємо, у лютому Михайло Радуцький повідомив, що в Івано-Франківську вперше в Україні навчилися діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту.
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