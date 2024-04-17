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У Львові виявили перевищений вміст трансжирів у 30% основних продуктів — дослідження ВООЗ

17 квітня 2024 00:27
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Львові виявили перевищений вміст трансжирів у 30% основних продуктів — дослідження ВООЗ
Продукти з високим вмістом трансжирів. Фото ілюстративне: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У центрі Львова експерти відібрали для лабораторних досліджень по 60 зразків вуличної їжі та продуктів із магазину. У 30% основних продуктів харчування вміст трансжирів був більшим за максимально допустиме значення.

Про це у вівторок, 16 квітня, повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Скриншот повідомлення Михайла Радуцького

Що таке трансжири

Трансжири — синтетичні сполуки, які утворюються при гідрогенізації олій під час смаження їжі, та не здатні нормально брати участь в обміні речовин людського організму. Відкладаючись у різних органах, трансжири провокують розвиток цілої низки небезпечних захворювань: атеросклерозу судин, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, ожиріння, онкології. 

Що відомо про перевищення вмісту трансжирів в їжі українців

Очільник Комітету з питань здоров'я нації зазначив, що надмірну кількість трансжирів виявили і у вуличній їжі, і у продуктах, придбаних у магазині.

"Серед вуличної їжі — найбільше у печених виробах, піці, паніні, донерів, фалафелю, круасанів та тістечок, серед магазинних — торти, печиво, десерти на основі молочних продуктів, морозива, заморожених продуктів, маргарину, сирів та переробленого м’яса", — зазначив Радуцький.

У жовтні минулого року набув чинності наказ МОЗ, згідно з яким вміст трансжирних кислот (окрім "природних" трансжирів тваринного походження) не повинен перевищувати два грами на сто грамів загальної кількості усіх жирів, які містяться в харчовому продукті.

"Обмеження на використання трасжирів дозволить нам попередити захворювання та, відповідно, зекономити кошти на лікування цих хвороб у подальшому...Нам потрібно посилювати контроль за дотриманням вимог щодо використання трансжирів, підвищувати спроможності лабораторій", — наголосив голова Комітету з питань здоров'я нації.

Нагадаємо, у лютому Михайло Радуцький повідомив, що в Івано-Франківську вперше в Україні навчилися діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту.

Також ми писали про те, що Україні очікується зростання цін на продукти. Напередодні Великодня можуть подорожчати яйця та інгредієнти для випічки.

харчування
продукти
їжа
Львів
Михайло Радуцький
жир

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