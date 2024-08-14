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Во Львове военный добивался через суд дополнительных выплат на лечение — какое решение принял суд

14 августа 2024 22:17
Василий Горенко - Редактор
Военный через суд добился дополнительных выплат на лечение от воинской части
Судебное заседание. Иллюстративное фото: РУДАНА
Василий Горенко - Редактор

Во Львове суд обязал воинскую часть выплатить военнослужащему дополнительные средства за период пребывания в больнице из-за ранений. В него попал обломок во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, военный проходил службу в должности стрелка в одной из воинских частей на Львовщине, а затем его перевели на новое место, где он привлекался к выполнению задач в зоне боевых действий на Харьковщине.

15 апреля 2022 года он получил осколочное ранение и находился на лечении до мая, после чего еще месяц был в отпуске. Позже военный обратился в свою часть за выплатой 100 тысяч гривен за период пребывания на лечении и в отпуске. Ему отказали, аргументируя это тем, что ранение было не тяжелым.

Во время суда представители воинской части заявили, что военный получил следующие выплаты:

  • за апрель — 108 тысяч гривен;
  • за май — 100 тысяч гривен;
  • за июнь — 30 тысяч гривен.

Там объяснили, что выплаты 70 тысяч гривен за июнь не было, потому что мужчина был в отпуске, а его лечение уже завершилось.

Решение суда

В суде подтвердили, что военный получил ранение, выполняя боевое задание, поэтому после больницы он ушел в отпуск для продолжения лечения.

Как известно, согласно постановлению Кабмина №168 раненые защитники имеют право на дополнительную выплату 100 тысяч гривен, когда они находятся в больнице или в отпуске по состоянию здоровья.

Поэтому судья частично удовлетворил иск военного и обязал часть выплатить ему возросшую до 100 тысяч гривен помощь в расчете по дням пребывания в больнице.

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