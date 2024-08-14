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У Львові військовий добивався через суд додаткових виплат на лікування — яке рішення ухвалив суд

14 серпня 2024 22:17
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Військовий через суд домігся додаткових виплат на лікування від військової частини
Судове засідання. Ілюстративне фото: РУДАНА
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Львові суд зобов'язав військову частину виплатити військовослужбовцю додаткові кошти за період перебування в лікарні через поранення. У нього влучив уламок під час виконання бойового завдання у Харківській області.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, військовий проходив службу на посаді стрільця в одній із військових частин на Львівщині, а потім його перевели на нове місце, де він залучався до виконання завдань у зоні бойових дій на Харківщині.

15 квітня 2022 року він отримав осколкове поранення й перебував на лікування до травня, після чого ще місяць був у відпустці. Згодом військовий звернувся до своєї частини за виплатою 100 тисяч гривень за період перебування на лікуванні та у відпустці. Йому відмовили, аргументуючи це тим, що поранення було не важким.

Під час суду представники військової частини заявили, що військовий отримав такі виплати:

  • за квітень — 108 тисяч гривень;
  • за травень — 100 тисяч гривень;
  • за червень — 30 тисяч гривень.

Там пояснили, що виплати 70 тисяч гривень за червень не було, тому що чоловік був у відпустці, а його лікування вже завершилося.

Рішення суду

У суді підтвердили, що військовий отримав поранення, виконуючи бойове завдання, а тому після лікарні він пішов у відпустку для продовження лікування.

Як відомо, згідно з постановою Кабміну №168, поранені оборонці мають право на додаткову виплату 100 тисяч гривень, коли вони перебувають у лікарні чи у відпустці за станом здоров’я. 

Тому суддя частково задовольнив позов військового і зобов’язав частину виплатити йому збільшену до 100 тисяч гривень допомогу в розрахунку по днях перебування в лікарні. 

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