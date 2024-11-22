Во Львове военный получил пять лет заключения из-за СОЧ

Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд
Во Львове 36-летний военный Николай Д. после отпуска не вернулся на службу. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
С обстоятельствами данного дела можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных дел.
Подробности дела
Суду стало известно, что Николая Д. призвали на службу по мобилизации 21 апреля 2022 года. В этот же день его направили в воинскую часть. С мая он служил в одной из бригад в должности номера обслуги бригадной артиллерийской группы.
В сентябре 2023 года военный ушел в отпуск, однако обратно в часть не вернулся. В октябре 2024 года солдат был задержан правоохранителями и передан сотрудникам ДБР. Было открыто уголовное производство по факту самовольного ухода из воинской части.
Что решил суд
В ходе судебного следствия Николай Д. заключил с прокуратурой соглашение, признав вину за бегство со службы.
Суд это соглашение утвердил и признал солдата виновным. Он получил пять лет лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляции.
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