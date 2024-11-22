Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд arrow

Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд

22 ноября 2024 23:36
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове военный получил пять лет заключения из-за СОЧ
Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове 36-летний военный Николай Д. после отпуска не вернулся на службу. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

С обстоятельствами данного дела можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных дел.

Читайте также:

Подробности дела

Суду стало известно, что Николая Д. призвали на службу по мобилизации 21 апреля 2022 года. В этот же день его направили в воинскую часть. С мая он служил в одной из бригад в должности номера обслуги бригадной артиллерийской группы.

В сентябре 2023 года военный ушел в отпуск, однако обратно в часть не вернулся. В октябре 2024 года солдат был задержан правоохранителями и передан сотрудникам ДБР. Было открыто уголовное производство по факту самовольного ухода из воинской части.

Что решил суд

В ходе судебного следствия Николай Д. заключил с прокуратурой соглашение, признав вину за бегство со службы.

Суд это соглашение утвердил и признал солдата виновным. Он получил пять лет лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляции.

Напомним, в СМИ начала распространяться информация о том, что украинцев автоматически лишают водительских прав за неявку по повестке. Соответствует ли это действительности, объяснили в Министерстве обороны.

В Полтавской области судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Он заявил, что ранее две воинские части не взяли его на службу.

суд ВСУ Львов военные судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

23:36 Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

23:25 В ОТГ "Харьков" объяснили, воюют ли в Украине военные КНДР

23:19 В Киеве взорвались трансформаторные будки — подробности

22:59 США могут вернуть Украине ядерное оружие — как это возможно

00:20 В части Киева три дня не будет работать оповещение о тревоге

00:11 Надо готовиться к худшему — премьер Польши сделал заявление

22 ноября 2024

23:59 В ГУР подтвердили планы России по разделу Украины

23:59 Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове

23:43 Разведка сорвала планы РФ наступать в двух областях, — СМИ

23:43 У оккупантов есть конкретная цель на зиму — в ГУР заявили какая

23:36 Во Львове военный не вернулся в часть — что решил суд

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

23:25 В ОТГ "Харьков" объяснили, воюют ли в Украине военные КНДР

23:19 В Киеве взорвались трансформаторные будки — подробности

22:59 США могут вернуть Украине ядерное оружие — как это возможно

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету