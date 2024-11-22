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У Львові військовий не повернувся до частини — що вирішив суд

22 листопада 2024 23:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові військовий отримав п'ять років ув'язнення через СЗЧ
Військовий ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові 36-річний військовий Микола Д. після відпустки не повернувся на службу. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

З обставинами даної справи можна ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Подробиці справи

Суду стало відомо, що Миколу Д. призвали на службу за мобілізацією 21 квітня 2022 року. Цього ж дня його направили до військової частини. З травня він служив у одній із бригад на посаді номера обслуги бригадної артилерійської групи.

У вересні 2023 року військовий пішов у відпустку, однак назад в частину не повернувся. У жовтні 2024 року солдата затримали правоохоронці та передали співробітникам ДБР. Було відкрите кримінальне провадження по факту самовільного залишення військової частини.

Що вирішив суд

Під час судового слідства Микола Д. уклав із прокуратурою угоду, якою визнав провину за втечу зі служби.

Суд цю угоду затвердив та визнав солдата винним. Він отримав п'ять років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у ЗМІ почала ширитись інформація про те, що українців автоматично позбавляють водійських прав за неявку за повісткою. Чи відповідає це дійсності, пояснили у Міністерстві оборони.

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він заявив, що до того дві військові частини не взяли його на службу.

суд ЗСУ Львів військові судові рішення

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