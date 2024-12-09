Во Львове военный требовал увольнения со службы — что решил суд

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Во Львове суд признал противоправным отказ воинской части Национальной гвардии уволить сержанта со службы из-за необходимости ухаживать за отцом инвалидом. Суд обязал командование удовлетворить его рапорт и уволить со службы.

Обстоятельства дела описаны в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

В суд с иском в воинскую часть Нацгвардии обратился мобилизованный сержант, командир отделения спецназначения. Он не соглашался с отказом командования уволить его со службы по семейным обстоятельствам, а именно о необходимости постоянного ухода за отцом со второй группой инвалидности.

Представитель воинской части направил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что сержант не предоставил медицинских документов, подтверждающих потребность постоянного ухода за отцом. Также военный не доказал, что у него нет других родственников, которые могли бы ухаживать за мужем.

Суд установил, что, согласно справке МСЭК, отец истца имеет вторую группу инвалидности и нуждается в постоянном постороннем уходе, что подтверждается выводом ЛКК. Отец истца не состоит в браке и нет других детей.

Что решил суд

Судья считает, что сержант предоставил достаточно доказательств, подтверждающих его право увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам.

Суд признал противоправными действия воинской части и обязала уволить нацгвардейца со службы из-за необходимости постоянного ухода за больным отцом.

Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним, в Ровенской области хирург выдал военнообязанному справку с ложным диагнозом, его судили.

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