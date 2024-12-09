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У Львові військовий вимагав звільнення зі служби — що вирішив суд

9 грудня 2024 23:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові військовий вимагав звільнення зі служби - що вирішив суд
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львові суд визнав протиправною відмову військової частини Національної гвардії звільнити сержанта зі служби через необхідність доглядати за батьком-інвалідом. Суд зобов’язав командування задовольнити його рапорт та звільнити зі служби. 

Обставини справи описані у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

До суду із позовом до військової частини Нацгвардії звернувся мобілізований сержант, командир відділення спецпризначення. Він не погоджувався із відмовою командування звільнити його зі служби через сімейні обставини, а саме необхідність постійного догляду за батьком із другою групою інвалідності.

Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що сержант не надав медичних документів, які б підтвердили потребу постійного догляду за батьком. Також військовий не довів, що у нього немає інших родичів, які могли б доглядати за чоловіком.

Суд встановив, що, згідно з довідкою МСЕК, батько позивача має другу групу інвалідності та потребує постійного стороннього догляду, що підтверджується висновком ЛКК. Батько позивача не перебуває у шлюбі та немає інших дітей.

Що вирішив суд

Суддя вважає, що сержант надав достатньо доказів, які підтверджують його право звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

Суд визнав протиправними дії військової частини та зобов’язала звільнити нацгвардійця зі служби через потребу постійного догляду за хворим батьком.

Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Рівненській області хірург видав військовозобов'язаному довідку з неправдивим діагнозом, його судили.

Також в Україні судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки, пояснивши це релігійними переконаннями. 

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