У Львові військовий вимагав звільнення зі служби — що вирішив суд
У Львові суд визнав протиправною відмову військової частини Національної гвардії звільнити сержанта зі служби через необхідність доглядати за батьком-інвалідом. Суд зобов’язав командування задовольнити його рапорт та звільнити зі служби.
Обставини справи описані у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Обставини справи
До суду із позовом до військової частини Нацгвардії звернувся мобілізований сержант, командир відділення спецпризначення. Він не погоджувався із відмовою командування звільнити його зі служби через сімейні обставини, а саме необхідність постійного догляду за батьком із другою групою інвалідності.
Представник військової частини надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що сержант не надав медичних документів, які б підтвердили потребу постійного догляду за батьком. Також військовий не довів, що у нього немає інших родичів, які могли б доглядати за чоловіком.
Суд встановив, що, згідно з довідкою МСЕК, батько позивача має другу групу інвалідності та потребує постійного стороннього догляду, що підтверджується висновком ЛКК. Батько позивача не перебуває у шлюбі та немає інших дітей.
Що вирішив суд
Суддя вважає, що сержант надав достатньо доказів, які підтверджують його право звільнення з військової служби за сімейними обставинами.
Суд визнав протиправними дії військової частини та зобов’язала звільнити нацгвардійця зі служби через потребу постійного догляду за хворим батьком.
Рішення суду ще можна оскаржити.
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