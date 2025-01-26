Во Львове состоялся суд над военным, который украл кабель

Бухты кабеля. Иллюстративное фото: Prom

В Львове судили солдата, который выполнял обязанности командира боевой машины в механизированном батальоне. Он совершил кражу в условиях военного положения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

10 апреля 2024 года военный находился в подъезде дома во Львове и во время отгрузки товара для заказчика решил украсть имущество.

Для этого мужчина убедился, что его никто не видит, и взял бухту кабеля длиной 100 метров и покинул место. Нанесенный ущерб заказчику оценили в 3700 гривен. Таким образом военный нарушил не только закон, но и дисциплинарный устав ВСУ, который требует честного выполнения обязанностей.

В ходе суда мужчина признал свою вину и уточнил, что украденную бухту продал неизвестному лицу на рынке "Торпедо".

Решение суда

Суд назначил военному наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил его от отбывания и установил испытательный срок один год.

Напомним, в Киеве два человека обворовали магазины на 17 тысяч гривен, их судили.

Также правоохранители разоблачили столичную мошенницу, которая в центре города собирала пожертвования якобы на помощь детям-сиротам.