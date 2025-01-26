У Львові відбувся суд над військовим, який вкрав кабель

Бухти кабелю. Ілюстративне фото: Prom

У Львові судили солдата, який виконував обов’язки командира бойової машини у механізованому батальйоні. Він вчинив крадіжку в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

10 квітня 2024 року військовий перебував у під’їзді будинку у Львові та під час відвантаження товару для замовника вирішив вкрасти майно.

Для цього чоловік переконався, що його ніхто не бачить, та взяв бухту кабелю довжиною 100 метрів та залишив місце. Завдані збитки замовнику оцінили в 3700 гривень. Таким чином військовий порушив не лише закон, а й дисциплінарний статут ЗСУ, який вимагає чесного виконання обов’язків.

Під час суду чоловік визнав свою провину та уточнив, що вкрадену бухту продав невідомій особі на ринку "Торпедо".

Рішення суду

Суд призначив військовому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив його від відбування та встановив випробувальний термін один рік.

Нагадаємо, у Києві двоє людей обікрали магазини на 17 тисяч гривень, їх судили.

Також правоохоронці викрили столичну шахрайку, яка в центрі міста збирала пожертви нібито на допомогу дітям-сиротам.