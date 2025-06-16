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Главная Львов Во Львове военный зарезал товарища — как его наказал суд

Во Львове военный зарезал товарища — как его наказал суд

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 14:07
Во Львове военный убил знакомого во время ссоры
Судейский молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти Мужчина убил во Львове знакомого

Во Львове Шевченковский районный суд вынес приговор по делу в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого признали виновным в умышленном убийстве во время бытового конфликта. Мужчина убил знакомого из-за ревности к бывшей жене.

Об этом стало известно из судебного приговора, который обнародовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина убил во Львове знакомого

По материалам судебного дела инцидент произошел 6 марта 2025 года во Львове, когда обвиняемый, находясь в городе для реабилитации после ранения, пришел к знакомому, который жил вместе с его бывшей женой. Во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора на почве ревности.

Во время конфликта обвиняемый ударил кухонным ножом мужчину в левое бедро, повредив ему бедренную вену. Это привело к сильному кровотечению и скорой смерти потерпевшего.

После содеянного мужчина не убегал, остался недалеко от места происшествия и добровольно сдался полиции. В суде он признал вину, искренне раскаялся и объяснил свои действия. По его словам, он намеревался оказать потерпевшему помощь, однако не успел из-за вмешательства присутствующих.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что на момент преступления обвиняемый находился в сознательном состоянии. Он осознавал, что делает, хоть и проявлял признаки органического расстройства личности, однако, по заключению врачей, не страдает психическими болезнями.

Суд признал отягчающим обстоятельством состояние алкогольного опьянения во время совершения преступления, а смягчающим — его искреннее раскаяние. Кроме того, у обвиняемого положительная характеристика по месту службы, и он не имел ранее судимостей. Несмотря на это, суд пришел к выводу, что его перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества, и назначил ему восемь лет лишения свободы.

Срок наказания будет отсчитываться с 6 марта 2025 года — даты фактического задержания.

Кроме назначенного наказания суд также постановил взыскать с обвиняемого расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 3979,50 грн.

Напомним, в Харьковской области мужчина взорвал гранатой своего знакомого.

А в Одесской области мужчину судили за убийство товарища во время совместного отдыха.

суд убийство поножовщина Львовская ОГА военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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