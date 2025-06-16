У Львові військовий убив знайомого під час сварки

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові Шевченківський районний суд виніс вирок у справі щодо військовослужбовця Збройних сил України, якого визнали винним в умисному вбивстві під час побутового конфлікту. Чоловік вбив знайомого через ревнощі до колишньої дружини.

Про це стало відомо із судового вироку, який оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік вбив у Львові знайомого

За матеріалами судової справи, інцидент стався 6 березня 2025 року у Львові, коли обвинувачений, перебуваючи у місті для реабілітації після поранення, прийшов до знайомого, що жив разом із його колишньою дружиною. Під час розпиття спиртного між чоловіками виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Під час конфлікту обвинувачений вдарив кухонним ножем чоловіка у ліве стегно, пошкодивши йому стегнову вену. Це призвело до сильної кровотечі та швидкої смерті потерпілого.

Після скоєного чоловік не тікав, залишився неподалік місця події та добровільно здався поліції. У суді він визнав провину, щиро розкаявся і пояснив свої дії. За його словами, він мав намір надати потерпілому допомогу, проте не встиг через втручання присутніх.

Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що на момент злочину обвинувачений перебував у свідомому стані. Він усвідомлював, що робить, хоч і виявляв ознаки органічного розладу особистості, проте, за висновком лікарів, не страждає на психічні хвороби.

Суд визнав обтяжувальною обставиною стан алкогольного сп’яніння під час вчинення злочину, а пом’якшувальною — його щире каяття. Окрім того, обвинувачений має позитивну характеристику за місцем служби та не мав раніше судимостей. Попри це, суд дійшов висновку, що його перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, і призначив йому вісім років позбавлення волі.

Термін покарання буде відраховуватись з 6 березня 2025 року — дати фактичного затримання.

Крім призначеного покарання суд також постановив стягнути з обвинуваченого витрати на проведення судової експертизи в сумі 3979,50 грн.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік підірвав гранатою свого знайомого.

А в Одеській області чоловіка судили за вбивство товариша під час спільного відпочинку.