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Во Львове военный совершил СОЧ — как его наказал суд

22 февраля 2025 19:22
Виктория Козырь - редактор
Во Львовской области военный самовольно оставил часть — суд вынес приговор
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

На Львовщине военный совершил самовольное оставление части. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец Тернопольской области самовольно оставил воинскую часть во время службы во Львовской области. Он отсутствовал с 15 августа 2024 года до 31 января 2025 года.

Во время досудебного расследования между обвиняемым и прокурором Львовской специализированной прокуратуры достигнуто и подписано соглашение о признании подозреваемым своей виновности в совершении уголовного преступления.

Что решил суд

Судья признал его виновным в самовольном оставлении части. Мужчине назначили пять лет лишения свободы.

Известно, что приговор можно обжаловать в апелляции.

Напомним, военнослужащий совершил СОЧ и не вернулся на службу. Кроме того, он бросил в правоохранителей фугасную мину.

Также во Львовской области судили военнослужащего, который дважды самовольно оставлял часть. В суде он объяснил свои действия желанием увидеться с семьей.

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