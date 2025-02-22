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У Львові військовий здійснив СЗЧ — як його покарав суд

22 лютого 2025 19:22
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області військовий самовільно покинув частину — суд виніс вирок
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині військовий здійснив самовільне залишення частини. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець Тернопільської області самовільно залишив військову частину під час служби в Львівській області. Він був відсутній з 15 серпня 2024 року до 31 січня 2025 року.

Під час досудового розслідування між обвинуваченим та прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури досягнуто та підписано угоду про визнання підозрюваним своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

Що вирішив суд

Суддя визнав його винним в самовільному залишенні частини. Чоловіку призначили пʼять років позбавлення волі.

Відомо, що вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, військовослужбовець вчинив СЗЧ та не повернувся на службу. Крім того, він кинув у правоохоронців фугасну міну. 

Також у Львівській області судили військовослужбовця, який двічі самовільно залишав частину. В суді він пояснив свої дії бажанням побачитися з родиною.

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