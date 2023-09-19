Во Львове разоблачили блогера, который призывал обстрелять здание СБУ ракетами

Управление СБУ во Львовской области. Фото: photo-lviv.in.ua

Служба безопасности Украины во Львове разоблачила сторонника российской идеологии, который публично призывал атаковать здание регионального отделения Службы безопасности ракетами. На данный момент он находится за пределами Украины, и на него выдан ордер на арест.

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

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Сообщается, что подозреваемый агитировал за нападение на объект, используя российское ракетное вооружение. Для распространения своих экстремистских взглядов он вел прямую трансляцию у здания спецслужбы на своем профиле в Инстаграм.

Также сообщается, что в прямом эфире, со своим соучастником, находящимся в другой стране, он критиковал работников СБУ и призывал атаковать их с помощью российского вооружения.

Следствие выявило, что за этими действиями стоят два местных блогера. Один из них на данный момент пребывает в стране Европейского Союза и время от времени участвует в прямых трансляциях своего соучастника из Украины.

"Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей", — говорится в сообщении.

Подозреваемый блогер во Львовской области. Фото: Офис генпрокурора

Обыск в доме подозреваемого

Сообщается, что во время обыска были обнаружены электронные устройства и смартфоны, содержащие доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время ведется расследование, чтобы выявить все детали инцидента и определить возможные другие обвинения. За их действия подозреваемым угрожает лишение свободы.

Напомним, что в Славянске контрразведка СБУ задержала женщину, подозреваемую в передаче информации РФ о передвижении техники ВСУ. Предварительно, она осуществляла мониторинг движений артиллерии Украины, в частности, реактивных систем залпового огня, которые были активными около Бахмута.