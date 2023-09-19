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Во Львове разоблачили блогера, который призывал обстрелять здание СБУ ракетами

19 сентября 2023 14:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове разоблачили блогера, который призывал обстрелять здание СБУ ракетами
Управление СБУ во Львовской области. Фото: photo-lviv.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины во Львове разоблачила сторонника российской идеологии, который публично призывал атаковать здание регионального отделения Службы безопасности ракетами. На данный момент он находится за пределами Украины, и на него выдан ордер на арест.

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

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Сообщается, что подозреваемый агитировал за нападение на объект, используя российское ракетное вооружение. Для распространения своих экстремистских взглядов он вел прямую трансляцию у здания спецслужбы на своем профиле в Инстаграм.

Также сообщается, что в прямом эфире, со своим соучастником, находящимся в другой стране, он критиковал работников СБУ и призывал атаковать их с помощью российского вооружения.

Следствие выявило, что за этими действиями стоят два местных блогера. Один из них на данный момент пребывает в стране Европейского Союза и время от времени участвует в прямых трансляциях своего соучастника из Украины.

"Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ним российским оружием. Деструктивный контент распространил на собственную аудиторию более 1,7 тыс. пользователей", — говорится в сообщении.

Блогер во Львове
Подозреваемый блогер во Львовской области. Фото: Офис генпрокурора

Обыск в доме подозреваемого

Сообщается, что во время обыска были обнаружены электронные устройства и смартфоны, содержащие доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время ведется расследование, чтобы выявить все детали инцидента и определить возможные другие обвинения. За их действия подозреваемым угрожает лишение свободы. 

Напомним, что в Славянске контрразведка СБУ задержала женщину, подозреваемую в передаче информации РФ о передвижении техники ВСУ. Предварительно, она осуществляла мониторинг движений артиллерии Украины, в частности, реактивных систем залпового огня, которые были активными около Бахмута.

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