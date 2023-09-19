У Львові викрили блогера, який закликав обстріляти будівлю СБУ ракетами

Управління СБУ у Львівській області. Фото: photo-lviv.in.ua

Служба безпеки України у Львові викрила прихильника російської ідеології, який публічно закликав атакувати будівлю регіонального відділення Служби безпеки ракетами. Наразі він перебуває за межами України, і на нього видано ордер на арешт.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

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Повідомляється, що підозрюваний агітував за напад на об'єкт, використовуючи російське ракетне озброєння. Для поширення своїх екстремістських поглядів він вів пряму трансляцію біля спецслужби на своєму профілі в Інстаграм.

Також повідомляється, що у прямому ефірі зі своїм співучасником, який перебуває в іншій країні, він критикував працівників СБУ і закликав атакувати їх за допомогою російського озброєння.

Слідство виявило, що за цими діями стоять два місцеві блогери. Один із них зараз перебуває в країні Європейського Союзу і час від часу бере участь у прямих трансляціях свого співучасника з України.

"Під час стріму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав ударити по них російською зброєю. Деструктивний контент поширив на власну аудиторію понад 1,7 тис. користувачів", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний блогер у Львівській області. Фото: Офіс генпрокурора

Обшук у будинку підозрюваного

Повідомляється, що під час обшуку було виявлено електронні пристрої та смартфони, що містять докази їхньої протиправної діяльності.

Наразі ведеться розслідування, щоб виявити всі деталі інциденту та визначити можливі інші звинувачення. За їхні дії підозрюваним загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Слов'янську контррозвідка СБУ затримала жінку, підозрювану у передачі інформації РФ про пересування техніки ЗСУ. Попередньо вона здійснювала моніторинг рухів артилерії України, зокрема реактивних систем залпового вогню, які були активними біля Бахмута.