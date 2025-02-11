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Во Львове разоблачили схему по вывозу уклонистов за границу

11 февраля 2025 12:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове разоблачили схему по переправке уклонистов за границу
Правоохранители разоблачили схему. Фото: Львовская городская прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове правоохранители разоблачили очередную схему переправки военнообязанных за границу. За свои "услуги" организатор просил 12 тысяч долларов, его задержали.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 11 февраля.

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В январе этого года 40-летний мужчина наладил схему нелегального выезда мужчины призывного возраста за границу. Для этого сначала "клиента" должны были доставить из Львова на Закарпатье.

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Задержание организатора. Фото: Львовская городская прокуратура
Правоохоронці затримали організатора незаконного перетину кордону у Львові
Задержание организатора. Фото: Львовская городская прокуратура

По прибытии на место он должен был получить инструкции по дальнейшему пересечению границы вне пунктов пропуска. За свои "услуги" злоумышленник просил 12 тысяч долларов, его задержали во время передачи средств.

Организатору переправки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, на Закарпатье разоблачили попытку незаконного пересечения границы. Нарушители спрятались в грузовике под слоем песка, чтобы выехать в Венгрию.

А на Одесчине пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

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