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У Львові викрили чергову схему з вивезення ухилянтів за кордон

11 лютого 2025 12:59
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові викрили схему з переправлення ухилянтів за кордон
Правоохоронці викрили схему. Фото: Львівська міська прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові правоохоронці викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. За свої "послуги" організатор просив 12 тисяч доларів, його затримали.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 11 лютого.

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Переправлення чоловіків за кордон

У січні цього року 40-річний чоловік налагодив схему нелегального виїзду чоловіка призовного віку за кордон. Для цього спершу "клієнта" повинні були доставити зі Львова на Закарпаття.

У Львові викрили схему нелегального виїзду ухилянтів за 12 тис. доларів
Затримання організатора. Фото: Львівська міська прокуратура
Правоохоронці затримали організатора незаконного перетину кордону у Львові
Затримання організатора. Фото: Львівська міська прокуратура

Після прибуття на місце він мав отримати інструкції щодо подальшого перетину кордону поза пунктами пропуску. За свої "послуги" зловмисник просив 12 тисяч доларів, його затримали під час передачі коштів.

Організатору переправлення обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Закарпатті викрили спробу незаконного перетину кордону. Порушники сховалися у вантажівці під шаром піску, аби виїхати до Угорщини.

А на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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