У Львові викрили схему з переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили схему. Фото: Львівська міська прокуратура

У Львові правоохоронці викрили чергову схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. За свої "послуги" організатор просив 12 тисяч доларів, його затримали.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 11 лютого.

Читайте також:

Переправлення чоловіків за кордон

У січні цього року 40-річний чоловік налагодив схему нелегального виїзду чоловіка призовного віку за кордон. Для цього спершу "клієнта" повинні були доставити зі Львова на Закарпаття.

Затримання організатора. Фото: Львівська міська прокуратура

Затримання організатора. Фото: Львівська міська прокуратура

Після прибуття на місце він мав отримати інструкції щодо подальшого перетину кордону поза пунктами пропуску. За свої "послуги" зловмисник просив 12 тисяч доларів, його затримали під час передачі коштів.

Організатору переправлення обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Закарпатті викрили спробу незаконного перетину кордону. Порушники сховалися у вантажівці під шаром піску, аби виїхати до Угорщини.

А на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.