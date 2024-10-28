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Во Львове разоблачили незаконный канал пересечения границы

28 октября 2024 16:45
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Переправлял уклонистов за границу — во Львове задержали 18-летнего парня
Задержание. Фото: полиция Львовской области
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Полиция Львова задержала 18-летнего жителя Ровенской области, который организовывал нелегальную переправку военнообязанных мужчин через украинскую границу. "Клиентов" собирали во Львове и отвозили в Закарпатскую область, где проводили их по полосе через границу или указывали безопасные маршруты.

Об этом сообщила полиция Львовской области в понедельник, 28 октября.

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По информации правоохранителей, организатор брал от 10 000 до 15 000 долларов за переправку. Установлено, что он планировал переправить очередного клиента за 12 000 долларов. Оперативники задержали его после получения части оговоренной суммы — 10 500 долларов. Задержанному сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 700 гривен. Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы.

Изъятые средства. Фото: полиция Львовской области
Изъятые средства. Фото: полиция Львовской области
Задержаный. Фото: полиция Львовской области
Задержанный. Фото: полиция Львовской области

Напомним, пограничники Одесчины задержали четырех пособников, пытавшихся нелегально переправить в Молдову призывников. Задержанным объявили подозрение и направили дела в суд.

Также мы писали, что двое мужчин пытались выдать себя за многодетных родителей, чтобы уехать за границу. Когда обман раскрылся, они попытались "решить вопрос" с помощью взятки.

Украина граница уклонисты Закарпатье Львов заграница

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