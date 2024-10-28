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У Львові викрили незаконний канал перетину кордону

28 жовтня 2024 16:45
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Переправляв ухилянтів за кордон — у Львові затримали 18-річного хлопця
Затримання. Фото: поліція Львівської області
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Поліція Львова затримала 18-річного мешканця Рівненщини, який організовував нелегальне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через український кордон. "Клієнтів" збирали у Львові та відвозили до Закарпатської області, де проводили їх лісосмугою через кордон або вказували безпечні маршрути.

Про це повідомила поліція Львівської області у понеділок, 28 жовтня.

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Деталі схеми

За інформацією правоохоронців, організатор брав від 10 000 до 15 000 доларів за переправлення. Наразі встановлено, що він планував переправити чергового клієнта за 12 000 доларів. Оперативники затримали його після отримання частини обумовленої суми — 10 500 доларів. Затриманому повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 700 гривень. Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років позбавлення волі.

Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області
Вилучені кошти. Фото: поліція Львівської області
Затриманий. Фото: поліція Львівської області
Затриманий. Фото: поліція Львівської області

Нагадаємо, прикордонники Одещини затримали чотирьох пособників, які намагалися нелегально переправити до Молдови призовників. Затриманим оголосили підозру та скерували справи до суду.

Також ми писали, що двоє чоловіків намагалися видати себе за багатодітних батьків, щоб виїхати за кордон. Коли обман розкрився, вони спробували "вирішити питання" за допомогою хабаря. 

Україна кордон ухилянти Закарпаття Львів закордон

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