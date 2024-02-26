Во Львове разоблачили супругов-коллаборантов, готовивших удар по ТЭС

Обыски в камере подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила супругов агентов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые готовили ракетный удар по теплоэлектростанции, чтобы обесточить Львов. Захватчики обещали коллаборантам денежное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 26 февраля.

Супруги коллаборантов готовили ракетный удар

Киберспециалисты СБУ нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовщины.

"Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона", — говорится в сообщении.

Основным фигурантом дела оказался мужчина, который с 2023 года отбывает наказание в местной колонии из-за нанесения тяжких телесных повреждений.

"В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины", — сообщили в СБУ.

Сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания. Кроме того, ему предоставили пошаговые инструкции по их выполнению.

К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".

"По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности", — сообщили в СБУ.

Оккупанты обещали перечислить денежное "вознаграждение".

Полученную развединформацию агрессор планировал использовать для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.

Действия сотрудников СБУ

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.

Во время обыска в камере российского агента был изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российскими спецслужбами.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы. Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене супруге фигуранта.

Ранее мы сообщали, что жительница Одесской области через соц.сети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока она находится под стражей.

Сотрудники СБУ разоблачили оккупанта, который совершал военные преступления во время захвата части Николаевщины. Называя себя "добровольцем", он участвовал в захвате Кинбурнской косы в 2022 году.