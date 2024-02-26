У Львові викрили подружжя-колаборантів, які готували удар по ТЕС

Обшуки у камері підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила подружжя агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які готували ракетний удар по теплоелектростанції, щоб знеструмити Львів. Загарбники обіцяли колаборантам грошову винагороду.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 26 лютого.

Подружжя колаборантів готувало ракетний удар

Кіберфахівці СБУ нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівщини.

"Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону", — говориться у повідомленні.

Основним фігурантом справи виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії через завдання тяжких тілесних ушкоджень.

"У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії рф проти України", — повідомили в СБУ.

Співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання. Окрім того, йому надали покрокові інструкції щодо їх виконання.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі".

"На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості", — повідомили в СБУ.

Окупанти обіцяли перерахувати грошову "винагороду".

Отриману розвідінформацію агресор планував використати для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Дії співробітників СБУ

Співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації.

Під час обшуку в камері російського агента було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російськими спецслужбами.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі. Також планується повідомити про підозру у державній зраді дружині фігуранта.

Раніше ми повідомляли, що мешканка Одещини через соц.мережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.

Працівники СБУ викрили окупанта, який здійснював воєнні злочини під час захоплення частини Миколаївщини. називаючи себе "добровольцем", він брав участь у захопленні Кінбурнської коси у 2022 році.