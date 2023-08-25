Сотрудники прокуратуры. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове разоблачили группировку, которая незаконно переправляла людей заграницу. В результате мошеннической схемы, 14 лиц незаконно пересекли границу.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Согласно данным следственных органов, группировка, в которую входили люди из Львовской и Волынской регионов, создала механизм для перевозки призывников за границу.

Эти лица использовали хитрую методику для транспортировки. Одно из ключевых лиц в этом процессе руководило компанией, специализирующейся на международных грузоперевозках.

Благодаря этому, в систему "Путь" добавлялись данные о том, что призывники являются его работниками. Это давало мужчинам возможность покинуть Украину, представляясь водителями.

Затем у контрольных пунктов на границе их встречали другие члены этой группировки, у которых было разрешение на легальное пересечение границы. Их задачей было наладить дальнейшие действия своих клиентов.

Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по вопросам военнообязанных. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшение коррупционных рисков.