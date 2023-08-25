У Львові викрили угруповання, яке незаконно переправляло людей закордон

Співробітники прокуратури. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові викрили угруповання, яке незаконно переправляло людей за кордон. Внаслідок шахрайської схеми, 14 осіб незаконно перетнули кордон.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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За даними слідчих органів, угруповання, до якого входили люди зі Львівської та Волинської регіонів, створило механізм для перевезення призовників за кордон.

Ці особи використовували хитру методику транспортування. Одна з ключових осіб у цьому процесі керувала компанією, що спеціалізується на міжнародних перевезеннях вантажів.

Завдяки цьому до системи "Шлях" додавалися дані про те, що призовники є його працівниками. Це давало чоловікам можливість залишити Україну, являючись водіями.

Потім у контрольних пунктів на кордоні їх зустрічали інші члени цього угруповання, які мали дозвіл на легальний перетин кордону. Їхнім завданням було налагодити подальші дії своїх клієнтів.

Повідомлення Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що представники прикордонних служб та міністерства оборони України посилюють взаємодію в галузі інформаційного обміну з питань військовозобов'язаних. Мета такої співпраці — запобігання спробам виїзду чоловіків із країни на фоні воєнного стану з використанням фальшивих документів та зменшення корупційних ризиків.