Во Львове требуют проверить закупку водоканала на более 20 млн грн

ЛКП "Львовводоканал". Фото: Wikipedia

Комиссия финансов Львовского городского совета требует проверить закупку ЛКП "Львовводоканал". Общая сумма тендера — более 20 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба политической партии "Варта", передают "Варианты".

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Закупка "Львовводоканала"

Комиссия финансов Львовского горсовета заслушала на заседании информацию водоканала по тендерным закупкам. Речь идет о комплексных преобразователях частоты, приобретенных у ООО "Эта" (импортер ООО "Шнайдер Электрик Украина") на сумму более 22 000 074 тыс. грн.

"Я не понимаю, почему вы покупаете у посредников оборудование с наценкой от 400 до 500 процентов. В то же время, когда для других предприятий наценка составляет всего 52-85 процентов. Ведь у руководства "Львовводоканала" есть возможность мониторить рынок и изучать цены. Формально понятно, что вы выбрали победителя тендера из тех, кто пришел и предложил более низкую цену. Но если она на самом деле значительно выше, чем рыночная, то ваша обязанность отказаться от закупки по предложенной цене", — отметила председатель комиссии Наталья Шелестак.

Комиссия финансов решила направить протокольное поручение управлению контроля и аудита департамента "Администрация городского головы" и департамента "Секретариат совета" провести внутреннюю проверку возможных злоупотреблений водоканала при закупках.

Напомним, в Одесской области планируют провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.

Также мы писали, что коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" заключило соглашение со столичной компанией "Протек солюшнз Украина" на поставку медицинской мебели. Потратить на это планируют 18,8 млн грн.